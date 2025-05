Bcc Triuggio e Valle Lambro, crescita record nel 2024 e una nuova filiale a Monza

Un record tira l’altro. A “stampare” un’altra notevole prestazione è la Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro, che già nel 2023 aveva ottenuto il primato in fatto di utili. Nel 2024 si è migliorata: l’utile netto di 11,071 milioni di euro segna una crescita del 58% rispetto al dato precedente. Un numero confortante per una banca chi si prepara a sbarcare a Monza: la nuova sede di piazza Garibaldi verrà inaugurata a settembre. I programmi di espansione potrebbe prevederne pure un’altra, la 14sima.

Bcc Triuggio e Valle Lambro, i progetti del neo presidente

Progetti che seguirà Modesto Pirola, neo presidente della Bcc brianzola. Pirola, già vicepresidente, riceve il testimone da parte di Silvano Camagni, dimissionario per raggiunti limiti di età.

Camagni è tuttora presidente delle Fondazioni Carlo Tremolada e Piero Casiraghi. Il neo presidente, 68 anni, laureato in economia e commercio, svolge l’attività di commercialista, con studi a Lesmo e Carate Brianza. Conosce bene il credito cooperativo lombardo e nazionale. «In pratica – commenta ironicamente – da tempo vivo di pane e Bcc».

Pirola ha fatto parte della Bcc di Lesmo, dapprima come presidente del Collegio sindacale, poi come consigliere fino al 1997. Nel 2002 entra a far parte della Bcc di Triuggio come presidente del Collegio sindacale. Ricopriva la carica di vicepresidente dal 2022. Riceve dal suo predecessore una realtà bancaria in buona salute. «Nel 2024 – commenta Camagni – la nostra Bcc è stata in grado di crescere, adattandosi velocemente al contesto incerto. Questo è stato possibile grazie alla qualità delle nostre persone, alla loro capacità di fare squadra e al loro senso di appartenenza. I buoni risultati raggiunti ottenuti anche attraverso un’importante diversificazione dei ricavi, ci permettono di guardare al futuro con fiducia».

Bcc Triuggio e Valle Lambro, l’anno 2024

Nel 2024 la raccolta complessiva della clientela (costituita dalla diretta, amministrata e dal risparmio gestito) è ammontata a un miliardo e 220 milioni di euro. L’incremento è stato di 153 milioni di euro (più 14,34 rispetto al 2023). In salita è pure la raccolta indiretta da clientela. Quest’ultima, precisa la Bcc triuggese, componente del Gruppo Iccrea, «nel 2024 registra un aumento di 51,3 milioni di euro (più 12,56%), in conseguenza della crescita della componente risparmio gestito per 53,9 milioni (più 24,23%), sostenuta in particolare dal buon andamento dei fondi (54,5 milioni, più 31,14%)».«Nel 2024 – commenta il direttore generale Marco Rho – c’è stata anche una forte ripresa dei mutui, complici i tassi di interesse che sono scesi».

Il Consiglio di amministrazione è ora formato da Pirola, dal vicepresidente Augusto Colombo, e da Matteo Conti, Marina Riva (presidente Comitato esecutivo), Federica Riboldi, Emanuela Beretta e Maria Luisa Brivio. I dipendenti sono 71.