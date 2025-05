Banco Desio, utile netto di 37 milioni e attività per 4,3 miliardi

Il Consiglio di amministrazione del Banco di Desio e della Brianza Spa ha approvato la relazione finanziaria trimestrale consolidata al 31 marzo 2025. Nel primo trimestre l’utile netto consolidato ha raggiunto quota 37 milioni di euro. Nel corrispondente periodo del 2024 era stato di 39,1 milioni di euro.

Gli impieghi verso la clientela ordinaria sono in crescita e sono arrivati a 12,1 miliardi di euro.

Il continuo rafforzamento di Banco Desio è stato confermato dal rating “investment grade” (BBB-) attribuito da S&P Global Ratings (“S&P”) il 5 marzo 2025. «Il totale delle masse della clientela amministrate al 31 marzo 2025 – comunica l’istituto desiano – è risultato di circa 38,0 miliardi di euro, in lieve calo rispetto al saldo di fine esercizio 2024 (-0,8%). La raccolta diretta al 31 marzo 2025 ammonta a circa 15,4 miliardi di euro, in decremento del -2,7% rispetto al 31 dicembre 2024, per effetto del calo dei debiti verso la clientela (-4,4%), parzialmente compensati dalla crescita dei titoli in circolazione (+6,3%). La raccolta indiretta ha registrato al 31 marzo 2025 un saldo di 22,7 miliardi di euro (+0,5%). La raccolta da clientela ordinaria si è attestata a 14,6 miliardi di euro, in aumento dell’1,2% rispetto alla fine dell’esercizio precedente, a seguito dell’andamento positivo del risparmio amministrato (+3,2%); il comparto gestito si è mantenuto in linea rispetto il periodo di confronto».«Al 31 marzo 2025 – viene precisato – le attività finanziarie complessive della Banca sono risultate pari a circa 4,3 miliardi di euro, in crescita rispetto al consuntivo di fine anno precedente (+0,6%). Con riferimento agli emittenti dei titoli, il portafoglio complessivo al 31 marzo 2025 è costituito per il 72,5% da titoli di Stato, per il 15,3% da titoli di emittenti bancari e per la quota rimanente da altri emittenti. Si evidenzia che non esistono nel portafoglio di proprietà investimenti in strumenti finanziari di emittenti con sede in Russia, Bielorussia e Ucraina, o comunque strumenti finanziari aventi il rublo quale valuta di emissione. La posizione interbancaria netta è risultata a credito per circa 0,3 miliardi di euro, rispetto al saldo a credito per circa 0,5 miliardi di euro a fine esercizio precedente». Il 10 aprile 2025 è stato reso noto l’ultimo aggiornamento del Corporate rating SER assegnato dall’agenzia Standard Ethics che ha confermato il giudizio “EE / Strong”, con visione di lungo termine positiva. Si conferma quindi il posizionamento di Banco Desio tra le realtà best in class del settore di riferimento. La struttura distributiva è costituita da 277 filiali (281 filiali a fine esercizio precedente) e 50 negozi finanziari aperti con insegne della controllata Fides e 21 negozi finanziari aperti con insegne della controllata Dynamica (invariati rispetto alla fine del precedente esercizio). I dipendenti del Gruppo sono 2.531