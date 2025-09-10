Monza Economia
Powered by

Automotive, Guidesi striglia la commissione europea: «Decida se salvare il comparto o farlo morire»

Si alza anche da Monaco di Baviera l'allarme della Lombardia e di Guidesi per il futuro dell'automotive.
di
Regione assessore Guido Guidesi
Regione assessore Guido Guidesi

Dopo Monza, si alza anche da Monaco di Baviera l’allarme per il futuro dell’automotive. Occasione è stata la riunione annuale delle 40 Regioni appartenenti all’Automotive Regions Alliance (Ara). A presiedere l’Ara è la Lombardia con l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi.

Le Regioni si sono incontrate per il Salone dell’Auto (IAA Mobility): all’ordine del giorno la firma di un nuovo Manifesto e soprattutto un momento di confronto alla vigilia del grande appuntamento che si terrà il 12 settembre a Bruxelles: il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, riunirà tutti i più importanti protagonisti dell’industria dell’auto ma non l’Automotive Regions Alliance, una scelta molto criticata dalla Lombardia e da tutta l’associazione, considerando che le Regioni aderente all’Ara rappresentano il 40% del Pil europeo.

Automotive, Guidesi striglia la commissione europea: considerare anche carburanti alternativi

«Innanzitutto – ha spiegato Guidesi durante il suo intervento – è importante sottolineare il fatto che la squadra si sia allargata arrivando a quota 40 Regioni, che nel loro complesso rappresentano l’Europa dal punto di vista geografico ma anche economico, dato che sostanzialmente i 40 territori insieme rappresentano praticamente la metà del Pil europeo. All’interno dell’alleanza abbiamo creato sinergia e sintesi: allo stesso tempo siamo riusciti a proporre alla Commissione europea documenti con idee e suggerimenti per raggiungere l’obiettivo di una mobilità sostenibile senza distruggere la competitività. Al momento però la Commissione non è passata dall’ascolto alla concretizzazione; infatti, per ora quasi nulla delle nostre proposte è stata messa in campo»

Ha poi invocato l’attuazione del principio di ‘neutralità tecnologica’ con la richiesta indirizzata alla Commissione di considerare anche i carburanti alternativi (ad esempio i biocarburanti) nel raggiungimento di una mobilità sostenibile; una battaglia ‘lombarda’ che oggi trova ampia condivisione in Europa. E con la presa di posizione rispetto all’esclusione di Ara dalla prossima riunione strategica del 12 settembre a Bruxelles.

Automotive, Guidesi striglia la commissione europea: grave l’esclusione dell’Ara dalla riunione del 12 settembre

«Grave – si legge nel documento – che l’alleanza non sia stata pienamente inclusa nel dialogo strategico sul settore automobilistico, nonostante il suo ruolo essenziale nella rappresentanza degli interessi regionali, e si ritiene che ciò costituisca un’occasione mancata per garantire adeguata rappresentazione alle istanze territoriali”; anche in questo caso la Lombardia è stata tra le prime a denunciare la decisione definendola “un pessimo segnale».

Ulteriori passaggi significativi sottolineati da Guidesi, e ripresi nel documento, riguardano le ‘auto storiche’ e il metodo di calcolo delle emissioni.

Automotive, Guidesi striglia la commissione europea: con “solo elettrico” rischio desertificazione industriale

«La Commissione europea – ha dichiarato il presidente di Ara, Guidesiora deve decidere se salvare l’industria automotive europea oppure far morire l’intero comparto. O si cambiano le regole e l’impostazione attuale oppure lasceremo ai costruttori cinesi il monopolio. L’Europa invece si troverà a gestire tanti disoccupati visto che questo settore, tra diretti e indiretti, vale 13 milioni di posti di lavoro. Con il ‘solo elettrico’ gli obiettivi ambientali si raggiungeranno unicamente attraverso la desertificazione industriale. La Commissione decida, tempo non ce n’è più».

Contenuti correlati
L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags