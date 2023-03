Automotive: a Monza il nuovo Terminal Audi, innovazione e green

C’è una novità nel settore auto a Monza: il Terminal Audi di via Ercolano, angolo via Stucchi, una struttura che copre una superficie di 13.250 metri quadrati. Di questi, 1.800 sono destinati a showroom. I posti auto sono 350, 34 le postazioni di ricarica. È stato inaugurato giovedì sera.

Automotive: a Monza il nuovo Terminal Audi, otto sedi per Lombarda Motori

La sostenibilità dell’innovativo edificio è garantita anche da 1.008 pannelli fotovoltaici, per un totale di 1.130 metri quadri di facciata fotovoltaica. Il nuovo Terminal Audi monzese va a rinforzare l’offerta e la posizione sul mercato del Gruppo Lombarda Motori, presente nella provincia di Monza e Brianza con otto sedi in rappresentanza dei marchi Audi, Volkswagen, Volswagen Veicoli Commerciali, Seat e Cupra. A questi vanno aggiunti i marchi dedicati all’usato Audi Prima Scelta Plus e Volkswagen Veicoli Commerciali. Nel 2022 sono stati consegnati 2.200 veicoli nuovi e oltre 2.600 usati. La Lombarda Motori ha 300 addetti, un centinaio lavora nella sede cittadina.

Automotive: a Monza il nuovo Terminal Audi, la storia di Lombarda Motori

La storia dell’azienda viene da lontano. La concessionaria brianzola fu fondata nel 1963 da Luigi Zannier, nella stagione 1956-1957 centrocampista del Milan vincitore dello scudetto. Dal 2012 la figlia Elsa è socio e amministratore unico del Gruppo.

«Mio padre – precisa Elsa Zannier – mi ha trasmesso qualcosa del suo spirito competitivo». Il Gruppo ha rapporti di collaborazione rilevanti, come quelli con Assolombarda, Confimi, Confcommercio, Confartigianato e con l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti. Il Terminal è stato ovviamente progettato pensando all’auto che verrà. Audi lancerà nel 2026 l’ultimo modello a combustione interna. «La nuova sede – commenta Elsa Zannier – testimonia la nostra incrollabile fiducia nel futuro e la nostra instancabile ricerca dell’eccellenza».

Automotive: a Monza il nuovo Terminal Audi, all’inaugurazione anche Giorgio Panariello

«Questa azienda – ha poi aggiunto – ha sempre avuto la capacità di guardare oltre». La presentazione del Terminal si è conclusa con uno spettacolo tenuto dal comico Giorgio Panariello.