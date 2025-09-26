Addio a Pasquale Pistorio, dirigente industriale italiano e storico presidente della St Microelectronics di Agrate Brianza. Aveva 89 anni. È stato il manager che ha portato l’azienda di microconduttori nel mondo.

Dopo la laurea a Torino (in ingegneria elettrotecnica) aveva iniziato a lavorare alla Motorola in una carriera che, iniziata dal settore marketing, lo aveva portato a diventare direttore generale dell’International semiconductor division. Il passaggio alla guida del Gruppo Sgs è del 1980: Pistorio integrò l’azienda con la francese Thompson dando vita alla Sgs Thomson Microelectronics, cioè la St Microelectronics, riuscendo da presidente al portarla tra le più importanti realtà del settore al mondo.

Era ancora presidente onorario dopo avere lasciato la guida della società nel 2005.