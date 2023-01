A Monza la riunione del Comitato Piccola Industria con la presenza del presidente nazionale

Partecipazione straordinaria del Presidente nazionale Giovanni Baroni, giovedì, alla riunione del Comitato Piccola Industria di Assolombarda, presieduto da Paolo Gerardini che si è tenuto nella Sede di Monza e Brianza. Durante l’incontro, rivolto a tutte le piccole e medie imprese del territorio, si è parlato di innovazione, competitività, energia e sostenibilità.

Il presidente Baroni: “Mantenere l’eccellenza la sfida più grande”

«Questa è la provincia con la più alta densità di imprese in Italia e vanta cluster di assoluta eccellenza in settori come la meccatronica, il farmaceutico e, naturalmente, l’arredo e design, tutti con ampia quota di export e forte propensione all’internazionalizzazione-ha affermato Giovanni Baroni, Presidente Piccola Industria e Vicepresidente di Confindustria-. Il mantenimento di questi livelli di eccellenza in una fase di trasformazioni così profonde – transizione green, transizione digitale, cambiamenti del quadro geopolitico – è la sfida più grande che abbiamo di fronte, soprattutto per le PMI».

Gerardini (Piccola Industria): “Pmi hanno grande capacità di resistenza”

«L’attitudine al cambiamento e all’innovazione, la capacità di resistenza e adattamento sono le chiavi con cui le PMI del nostro territorio, soprattutto in questi ultimi due anni, hanno governato il cambiamento e affrontato la transizione digitale e la sostenibilità– ha sottolineato Paolo Gerardini, Presidente Piccola Industria di Assolombarda-. Due sfide strategiche che permettono alle nostre imprese di rimanere competitive sui mercati soprattutto internazionali e contribuire a valorizzare il Made in Italy. Le Piccole e medie imprese si muovono in un sistema economico molto integrato e fortemente connesso, sia all’interno delle filiere che nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, giocando un ruolo determinante per attivare la crescita e lo sviluppo di tutto l’ecosistema».