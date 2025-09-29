Sovico: il concorso letterario sulla natura premia anche gli studenti brianzoli

Premiati i vincitori del concorso letterario a tema “Si sente un rumore tra gli alberi“, giunto alla terza edizione, proposto dall’amministrazione comunale con la collaborazione della biblioteca civica di Sovico. Otre 40 i partecipanti, in consiglio comunale si sono svolte le premiazioni dei primi tre classificati delle categorie adulti e ragazzi. Presenti il sindaco di Sovico, Barbara Magni, l’assessore alla cultura, Alberto Rivolta, e la consigliera comunale Ester Valtorta, ideatrice del concorso letterario.

Sovico: il concorso letterario sulla natura premia gli studenti brianzoli, la soddisfazione degli organizzartori

«La partecipazione a questa terza edizione del concorso è stata particolarmente numerosa. Un ottimo risultato che sta a significare non solo un avvicinamento alla cultura, alla scrittura e alla lettura ma anche la voglia di mettere in luce le proprie attitudini», dichiara il sindaco. «Questo concorso ha un’importanza particolare in un periodo storico in cui siamo subissati da una quantità infinita di informazioni attraverso devices di ogni tipo; i partecipanti sono stati stati soggetti attivi, raccontando le loro esperienze e i loro sogni. Sicuramente il premio più grande è avere registrato una partecipazione così numerosa», aggiunge l’assessore Rivolta. I racconti dovevano essere inediti.

Sovico: il concorso letterario sulla natura premia gli studenti brianzoli, i premiati

Per la categoria adulti prima classificata Alessandra Terruzzi con il testo “La scommessa“, seconda Ester Bossi con “Arboreo” e terza Rosa Maria Cantalupo con “Estate”. Per la categoria Ragazzi primo classificato Efrem Bavone con “Paura nei boschi”, seguito da Jonell Niesha Dalpathadu con “Si sente un rumore tra gli alberi” e terzo Ayberk Ozcelik con “La missione”. Una menzione speciale è stata conferita al racconto di Graziella Moglia, dal titolo “Sono tornata”.