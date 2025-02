Il Cuvèe Vinexperience di via Polo 6 a Milano ospiterà fino a venerdì 28 febbraio la mostra “Serata finale”, articolata in una serie di scatti di Giorgio Formenti, fotografo seregnese che si sta meritando sempre più credibilità nel suo settore di competenza. La particolarità della rassegna, avviata sabato 15 febbraio, è che racconta l’atto conclusivo dell’ultima edizione del concorso pianistico internazionale intitolato ad Ettore Pozzoli, l’appuntamento culturale di maggior prestigio sul territorio cittadino. Le immagini che Formenti espone erano state già proposte nell’ambito della prima edizione del percorso autoriale promosso da Seregno per la fotografia, progetto di cui è ideatore e che, appunto, aveva avuto la musica come suo filo conduttore.

Mostra: per il fotografo si tratta della prima personale

«Si tratta di un portfolio di dodici fotografie -spiega Formenti, socio del circolo fotografico San Paolo di Rho e del Lions Club Seregno Brianza-, che documentano la serata finale del concorso Pozzoli. Per me questo appuntamento è motivo di orgoglio, oltre che essere importante, perché si tratta della mia prima mostra fotografica personale». Gli interessati potranno accedere per le visite negli orari di apertura del locale di via Marco Polo 6 a Milano.

Mostra: un’immagine del seregnese selezionata a Pistoia

La mostra sta caratterizzando un momento che per Formenti è molto impegnativo e ricco di soddisfazioni. Lo prova il fatto che, pochi giorni fa, una sua immagine sia stata selezionata dalla giuria di Aci Pistoia Photo Contest, nell’ambito della categoria riservata al paesaggio, salendo così il primo dei gradini previsti dal regolamento della manifestazione, che vivrà la sua cerimonia di premiazione in terra toscana sabato 17 e domenica 18 maggio. Inoltre, è in fase ormai avanzata anche la scelta degli scatti che comporranno la rassegna conclusiva della seconda edizione del percorso autoriale promosso da Seregno per la fotografia, ispirata al tema “Il ritmo del racconto” e curata da Roberto Mutti, programmata nei prossimi mesi nella Galleria Mariani.