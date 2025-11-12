L’inaugurazione della mostra personale di pittura, scultura e grafica “Ungravity” di Ada Nori, promossa dall’associazione InfinityArt e curata da Mara Cozzoli, ha battezzato sabato 8 novembre il programma di iniziative curato dall’amministrazione comunale di Seregno, in sinergia con il mondo delle associazioni, per celebrare la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, fissata martedì 25 novembre. Le visite nella Galleria Mariani di via Cavour saranno possibili ora fino a martedì 25 novembre (orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30). In questo ambito, domenica 23 novembre, alle 16.30, nella Galleria Mariani, è previsto il reading teatrale “Caramelle non ne voglio più”, con Anna Brivio, Marisol Serago e Giusi Roberto, per la regia di Michela Toni.

Violenza contro le donne: un palinsesto articolato per la sensibilizzazione sul tema

Da giovedì 20 novembre a sabato 29 novembre, invece il giardino intitolato a Giulio Regeni, interno alla biblioteca Pozzoli di piazza Gandini, accoglierà “Un percorso tra linguaggio, consapevolezza e responsabilità”, esposizione dei dieci principi del Manifesto della Comunicazione Non Ostile (orari: il lunedì dalle 14 alle 18.30, dal martedì al sabato dalle 9 alle 18.30). Sabato 22 novembre, sul posto, grazie alla collaborazione con Farmacia Amica delle Donne, Lions Club Seregno Brianza, Lions Club Seregno Aid e Rete Artemide, Stefania Crema, avvocato, ed un team di psicologhe guideranno un percorso di riflessione. Lunedì 24 novembre, alle 10, da via Verdi, all’angolo con via Correnti, partirà la terza Camminata in Rosso, proposta dall’associazione Senza Veli sulla Lingua, con l’istituto scolastico Levi. Meta sarà la piazza martiri della libertà. Sempre lunedì 24 novembre, alle 21, al teatro San Rocco di via Cavour, sarà proiettato il film “Familia”, scritto e diretto da Francesco Costabile, ispirato ad una vera storia di violenza domestica. La serata, voluta da La Forza in uno Sguardo, Lions Club Seregno Brianza, Lions Club Seregno Aid, Cav White Matilda e Rete Artemide, sarà impreziosita da un intervento di Linda Serafini, psicologa e psicoterapeuta di Cav White Matilda. Martedì 25 novembre, alle 9.30, al centro ambientale di via Alessandria, l’associazione Cartanima proporrà “Ali ferite: storie di coraggio e verità”, lettura drammatizzata sulla figura di Madame Butterfly, lì raffigurata in un murale realizzato per iniziativa dell’associazione Dare un’anima alla città. Parteciperanno alcune classi della secondaria di primo grado Manzoni. Da lunedì 24 novembre a venerdì 5 dicembre, a palazzo Landriani di piazza martiri della libertà, Gigi Renga curerà la mostra “Finché morte non vi separi” (visite: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30, il martedì ed il giovedì anche dalle 14,30 alle 17.30). Infine, sabato 13 dicembre e domenica 14 dicembre, alle 21, ne L’Auditorium di piazza Risorgimento, spazio a “Non chiedeteci silenzio”, galà benefico di danza, preceduto da un workshop con White Matilda.

Violenza contro la donne: il commento delle assessore Capelli e Perelli

«L’eliminazione della violenza contro le donne -hanno commentato le assessore Laura Capelli e Federica Perelli– è, e deve sempre di più essere, un tema che unisce. Perché, a fronte di una piaga dilagante che ancora fatica ad emergere dal privato delle persone e delle famiglie (una zona molto spesso ermetica, protetta dalla riservatezza, dalla vergogna e dall’indifferenza), solo una solidarietà diffusa e capillare nella società può provare a porre argine e rimedio».