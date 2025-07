Musica, ottimo cibo, attenzione alle tradizioni ed una volontà di coinvolgimento sempre maggiore delle famiglie. Saranno questi i fili conduttori della trentaseiesima edizione della festa della Madonna della Campagna, appuntamento promosso dall’associazione Madonna della Campagna a Seregno, previsto tra venerdì 5 settembre e lunedì 15 settembre. Il suo programma è stato presentato mercoledì 23 luglio nell’area attrezzata di via Cagnola, in zona Fuin.

Madonna della Campagna: l’articolazione del programma

Il calendario di eventi, consultabile per intero sul sito www.madonnadellacampagnaseregno.com, aprirà venerdì 5 settembre, alle 21,30, con una serata che avrà come protagonista Annalisa Minetti, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1998 e capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Londra nel 2012 sulla distanza dei 1.500 metri, prova in cui stabilì il record del mondo della categoria riservata ad atlete non vedenti. Per questo, la sua presenza sarà inserita nel contesto di Seregno città europea dello sport, al pari di “Bimbi in Festa! Sportland”, villaggio dello sport con la partecipazione di Superzero, che caratterizzerà la giornata di domenica 7 settembre, tra le 10 e le 18.30. Sabato 6 settembre, invece, alle 21,30 è previsto “Voglio tornare negli anni 90”, live musicale che sta appassionando sempre più in tutta la penisola. Venerdì 12 settembre, al contrario, alle 21 sul palco saliranno la band “Azione Mutande” ed il cantante Adriano Pappalardo. Sabato 13 settembre, di nuovo alle 21, toccherà all’altra band “The Funky Machine”, con la regina della dance Haiducii, mentre domenica 14 settembre della scena si impadronirà la ventinovesima edizione della fiera del bestiame, che sarà inaugurata alle 10 e contemplerà una serie di laboratori didattici, con gli animali protagonisti. Infine, lunedì 15 settembre, alle 22.45, chiuderà l’immancabile spettacolo di fuochi artificiali piromusicali. Per tutta la durata della manifestazione, funzioneranno un’area food music, con cucina tipica, ed un’area divertimenti.

Madonna della Campagna: i pareri raccolti alla presentazione

«Nella nostra realtà -ha spiegato Cesare Visconti, presidente dell’associazione Madonna della Campagna, intervenendo telefonicamente alla presentazione- ci sono tanti ragazzi meravigliosi. Le altre associazioni ci danno una mano e tutti insieme siamo ormai diventati una grande famiglia. Vogliamo tenerci le nostre tradizioni, che sono ciò che manca nella società moderna». La palla è passata quindi al sindaco Alberto Rossi: «Questa è la festa che più di tutte le altre è capace di fare rete. Quando le associazioni si mettono insieme, i risultati sono maggiori rispetto alla somma di ciò che si porta». Analogo l’entusiasmo di Giuseppe Azzarello, che ha rappresentato la provincia di Monza e Brianza, di cui è consigliere: «La festa della Madonna della Campagna è un momento fisso di gioia, incontri e socializzazione, conosciuto su tutto il territorio provinciale». Infine, il direttore artistico Alessandro Rossi ha chiosato: «Manterremo le tradizioni, con un vestito moderno, per avvicinare giovani e famiglie. Annalisa Minetti la inseguivamo da un po’, mentre Adriano Pappalardo festeggerà con noi i suoi 80 anni. Ringrazio tutti i volontari, che saranno come sempre fondamentali».