Musica, Sanremo 2025: Limbiate al Festival con Cleo e le Bambole di pezza

La punk rock band al femminile “Bambole di pezza” va al Festival di Sanremo e con loro Limbiate sarà protagonista sul palco più importante della musica italiana. La vocalist Cleo ha infatti origini in città, qui la sua famiglia ha un negozio di fiori. E dopo la notizia il suo pensiero è corso alla nonna, scomparsa a gennaio, che aveva dovuto abbandonare il sogno dell’Ariston per pensare ai suoi 4 fratelli dopo la morte della madre.

Sanremo 2025: Limbiate al Festival con Cleo e le Bambole di pezza, l’annuncio di Carlo Conti

C’è una storia di riscatto e si mescolano tante emozioni nell’annuncio ufficiale reso domenica 30 novembre direttamente dal conduttore e direttore artistico del Festival Carlo Conti che come da tradizione ha comunicato al Tg1 il cast dei 30 cantanti in gara alla 76esima edizione.

Festival di Sanremo 2025 Bambole di pezza l’annuncio

In diretta, la band “Bambole di pezza” ha saputo di essere tra i concorrenti della manifestazione canora che si terrà a fine febbraio 2026.

«Non ci possiamo credere!! Tutto quello che abbiamo messo in questo progetto, tutti gli anni, i sacrifici, oggi brilla più che mai – commentano le protagoniste in un video social – essere una band femminile su quel palco è una responsabilità, un simbolo, una promessa. E noi siamo pronte. Un grazie enorme a tutti voi, che ci avete sempre sostenuto per arrivare qui».

Sanremo 2025: Limbiate al Festival con Cleo e le Bambole di pezza, i messaggi pop punk rock

Su ogni palco le Bambole di pezza lanciano tanti messaggi importanti, tra questi c’è anche la lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Bambole di pezza”, è una band pop punk e punk rock tutta al femminile nata a Milano nel 2002. Dopo La réunion del 2014, arriva ora Sanremo. A guidare il gruppo è la cantante Martina Ungarelli, in arte Cleo, voce della formazione più recente.

«Il mio fiore più bello. Mia figlia, la sua band, Sanremo», commenta la famiglia che gestisce un negozio di fiori in una ideale connessione con la Città dei fiori, come è nota Sanremo.

Sanremo 2025: Limbiate al Festival con Cleo e le Bambole di pezza, la dedica speciale per la nonna

E c’è anche la dedica speciale: «Lei ha rinunciato alla sua carriera di cantante e al sogno di fare Sanremo per essere la donna di casa dopo la morte di sua madre – spiega la limbiatese Cleo pensando alla nonna – per occuparsi dei suoi 4 fratelli, del futuro marito e della sua futura famiglia. Essere sul palco di Sanremo con una band di sole donne, è il riscatto di una vita, ci impegneremo a rappresentare tutte al meglio». Accanto a Cleo, le storiche chitarriste Morgana Blue e Dani Piccirillo, e poi Caterina Dolci al basso e Federica Rossi alla batteria.

Le “Bambole di pezza” rappresentano un simbolo. Il loro nome, scelto per denunciare la violenza di genere, esprime un impegno costante nella lotta al sessismo (recentissima la canzone denuncia con ospite Jo Squillo). Fin dagli esordi, portano avanti la missione di dare voce all’espressione femminile. E nel 2026 lo faranno anche dall’Ariston.