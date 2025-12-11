Dare voce e visibilità alle sofferenze e alle atrocità che il popolo palestinese sta subendo è l’obiettivo della cruda e straordinaria mostra che fino al 6 gennaio, occupa gli spazi espositivi del Binario 7, in via Turati a Monza.

Rientra nell’ambito della nuova edizione del Monza photo fest 2025 ed è una collettiva curata da Paolo Patruno: “I Grant You Refuge”, ti offro rifugio, ed è una collettiva che raccoglie gli scatti di Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras, Shadi Al-Tabatibi.

Monza Photo Fest: il dolore di Gaza con gli occhi di chi la abita, un selezione di autori

Una selezione di autori “in rappresentanza delle decine di fotoreporter che vivono e lavorano nella zona, come testimoni oculari di uno dei conflitti più devastanti del nostro tempo”, uniti – da titolo – dai versi di una poesia di Hiba Abu Nada, uccisa nella sua casa nel sud di Gaza da un raid israeliano il 20 ottobre 2023.

«Essere palestinesi è una storia intrecciata di resilienza, dolore e speranza – ha scritto Shadi Al-Tabatibi – Ogni fotogramma catturato porta il peso di una nazione che lotta per la giustizia e la pace. I fotografi documentano non solo la distruzione, ma anche lo spirito inflessibile del popolo palestinese, i bambini che giocano tra le macerie, la forza silenziosa delle madri e la fermezza di una comunità che si rifiuta di essere spezzato. Essere un giornalista a Gaza non significa solo avere una macchina fotografica, significa rischiare finanche la propria vita per mostrare al mondo la verità». E poi: «A Gaza, dove la vita e la morte sono spesso separate da singoli istanti, questi fotografi non scattano solo foto, le vivono. Ogni scatto è un battito cardiaco, ogni immagine è una testimonianza. Queste storie, crude e senza filtri, devono essere condivise per ricordare al mondo le lotte, i sacrifici e la speranza incrollabile di ogni fotoreporter, di ogni palestinese».

Monza Photo Fest: il dolore di Gaza con gli occhi di chi la abita, il 3 gennaio incontro con lo scrittore Soldaini

In parallelo alla mostra, il 3 gennaio alle 17 è previsto un incontro con Mario Soldaini, curatore del libro “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza”: trentadue poesie di autori palestinesi, scritte in condizioni drammatiche.