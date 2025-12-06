Monza: Orson Welles e Rita Hayworth per aprire Carta da lettere

Torna per l’edizione 2025 “Carta da lettere“, la rassegna ideata dall’associazione Mnemosyne per ripercorrere le grandi storie d’amore del Novecento attraverso i loro carteggi tra “parole, emozioni e passioni”, come recita il sottotitolo. Un progetto nato nel 2009, ricorda il presidente Ettore Radice, e che “ogni anno racconta al pubblico monzese personaggi che sono stati protagonisti nella Storia e nella cultura del mondo”.

La 16esima edizione inizia con Orson Welles e Rita Hayworth nel 40esimo anniversario della morte del regista (10 ottobre 1985), un racconto in programma sabato 6 dicembre alle 16.30 in sala Maddalena a Monza (via Santa Maddalena). A pochi giorni da Natale, il 20 dicembre, sarà la volta di Marc Chagall e Bella Rosenfeld nel 40esimo anniversario della morte del pittore (28 marzo 1985), negli stessi spazi e alla stessa ora.

Carta da lettere a Monza: le vite segrete delle celebrità

“Attraverso le lettere vengono svelati i pensieri, le passioni, i sentimenti che animarono grandi artisti, musicisti, statisti, letterati, sovrani, registi, scienziati, pittori… e le loro compagne, facendo affiorare le loro autentiche personalità, svelandone il carattere e rivelando lo spirito con cui affrontarono le vicende della loro vita – aggiunge Radice – Dalla lettura della corrispondenza di questi personaggi emerge la lucidità dei propositi, la capacità di resistere alle avversità, l’appartenenza ad una comunità ed il senso autentico dell’interessarsi del bene comune del proprio Paese“.

La rassegna “Carta da lettere” è organizzata in collaborazione con il Comune di Monza e con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia. Ingresso ad offerta libera con prenotazione: eventi.mnemosyne@libero.it oppure Whatasapp 3478304599.