Monza: il libro di Rosa “Fuori dal cassetto”, quella “Nottataccia” finita nel sangue

Il caso del “biondino di piazzale Lotto” segna l’inizio della strategia della tensione in Italia: ne parla nel suo ultimo libro il giornalista monzese Riccardo Rosa, in passato collaboratore per il Cittadino. “Nottataccia a piazzale Lotto” (edizioni Pendragon) ricostruisce contesto, atmosfere e iter processuali dell’omicidio consumato in una “nottataccia”, appunto, tra il 9 e il 10 febbraio 1967, quando un’apparentemente semplice rapina a un benzinaio finisce nel sangue.

Monza: il libro di Rosa “Fuori dal cassetto”, alla biblioteca San Gerardo

Appuntamento con l’autore alle 20.45 di mercoledì 26 febbraio negli spazi della biblioteca San Gerardo di via Lecco, a Monza: l’iniziativa, a ingresso libero, è inserita nell’ambito della rassegna “Fuori dal cassetto”. Prenotazioni attraverso l’app C’è posto, allo 039 326376 oppure a monza.sangerardo@brianzabiblioteche.it.

“Inizia così un lungo iter processuale che vede protagonisti carabinieri, poliziotti, avvocati, Pm, giudici, imputati e testimoni, in un susseguirsi di interrogatori, confessioni, ordinanze e colpi di scena, alla ricerca della verità. Per l’assassinio era stato inizialmente arrestato e processato un innocente, ma alla fine si scoprirà che nella vicenda erano coinvolti giovani che diverranno negli anni successivi militanti di spicco della destra eversiva”, dice la quarta di copertina introducendo il caso.