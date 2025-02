Monza: come raggiungere “Il mondo nuovo” del Binario 7

Conto alla rovescia per la nuova produzione teatrale della Compagnia Binario 7 di Monza, con drammaturgia e regia di Corrado Accordino: è “Il mondo nuovo”, tratto dal romanzo distopico di Aldous Huxley pubblicato nel 1932. La prima è in programma giovedì 26 febbraio, ma come nelle scorse stagioni, le produzioni principali del teatro monzese sono accompagnate da una serie di eventi e iniziative collaterali. Eccole:

Il mondo nuovo: la mostra “Essere o non essere”

È stata inaugurata mercoledì la collettiva “Essere o non essere” allestita nei vari spazi del Binario 7 di via Turati ispirata dal testo di Huxley e a cura di Simona Bartolena. Sarà visitabile fino al 18 maggio a ingresso libero. Opere Gildo Brambilla, Elisa Cella, Andrea Cereda, Giovanni Cerri, Chiò, Francesca Della Toffola, Armando Fettolini, Nadia Galbiati, Arianna Iezzi, Marianna Iozzino, Carlo Mangolini, Andrea Meregalli, Giacomo Nuzzo, Lorenzo Pacini, Maurizio Pometti, Gabriele Randaccio, Alex Sala, Giovanni Sesia, Matteo Suffritti.

Matteo Suffritti, Terzo like, 2024, installazione

Il mondo nuovo: la presentazione

Venerdì 21, alle 18.45 la presentazione al pubblico dello spettacolo alla biblioteca civica di via Padre Reginaldo Giuliani: gli attori leggeranno passi del romanzo e presenteranno l’adattamento. Info e prenotazioni 039 382272 e app C’è posto.

Il mondo nuovo: l’incontro

Sabato 22 febbraio alle 11.30 regista e cast saranno al Libraccio di via Vittorio Emanuele per incontrare il pubblico. Partecipazione gratuita, prenotazioni a promozione@binario7.org entro giovedì 20 febbraio.

Il mondo nuovo: le prove aperte

Lunedì 24 febbraio alle 20.30 Corrado Accordino apre le porte al pubblico, offrendo la possibilità di assistere alle prove in preparazione al debutto. Partecipazione gratuita, prenotazioni a proveaperte@binario7.org.

Il mondo nuovo: gli spettacoli

La prima sarà giovedì 27 febbraio alle 21, poi alla stessa ora venerdì 28 e sabato 1 marzo, pomeridiana alle 16 domenica 2. Domenica 2 marzo, dopo lo spettacolo, regista e cast si fermeranno per rispondere a domande e curiosità del pubblico.