La storia del comune di Briosco torna protagonista dopo quarant’anni dalla pubblicazione del volume “Alla ricerca delle radici perdute. Per una storia di Briosco, Capriano e Fornaci” (1985) dello scrittore Domenico Flavio Ronzoni. Siamo nel 2021. Il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro, insieme all’assessore alla Cultura Antonella Casati, propone il sostegno dell’amministrazione comunale per la ripubblicazione e l’aggiornamento del volume del 1985. Nasce così “Un Comune, tre storie. Briosco, Capriano e Fornaci nei secoli”, a cura dello stesso Ronzoni, affiancato da Franca Pirovano, esperta di tradizioni popolari brianzole, e Antonio Viganò, bibliotecario, che insieme hanno svolto volontariamente il lavoro di redazione del testo. La veste grafica è opera di Alessandra Sironi.

Editoria: il volume è frutto di 40 anni di ricerche

Il volume è il risultato di quattro anni di ricerche negli archivi milanesi, di consultazione di documenti e atti notarili, che hanno permesso la revisione e l’ampliamento di alcuni passaggi del libro del 1985, specialmente dell’ultimo capitolo sul XX secolo. Accanto al sostegno economico e operativo dell’amministrazione comunale di Briosco, il progetto editoriale è stato supportato anche dall’associazione culturale Brianze, presieduta da Paolo Pirola, che ha coordinato la stampa e la raccolta fondi e che si occuperà della distribuzione del libro. Il ringraziamento del primo cittadino si estende anche a tutti gli enti e ai «tanti imprenditori e privati cittadini che hanno contribuito economicamente alla stampa del testo, andando a integrare la parte elargita dal Comune», a dimostrazione di come questa operazione, oltre a un’alta valenza culturale, rivesta anche una dimensione civile e comunitaria.

Editoria: una storia di cui andare fieri

380 pagine di storia, dal medioevo brioschese fino al Novecento, tra fotografie storiche, arte, tradizioni e superstizioni. Il processo di costruzione della narrazione ha richiesto grande impegno per riuscire a tenere insieme e valorizzare le caratteristiche delle tre realtà che costituiscono il comune di Briosco, quelle “tre storie” che compaiono anche nel titolo. Ma il risultato di questi quattro anni di lavoro è il ritratto fedele di «una storia di cui andare fieri», come scrive Ronzoni, una storia che merita di essere conosciuta, tramandata e, soprattutto, amata.

Editoria: la presentazione domenica 26 ottobre

La presentazione ufficiale del volume è prevista domenica 26 ottobre alle ore 10, nella sala consiliare del comune di Briosco, durante un incontro aperto a tutta la cittadinanza brioschese. Qui, oltre agli autori e alle autorità locali, saranno presenti il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta, in rappresentanza di regione Lombardia, e Luca Santambrogio, presidente della provincia di Monza e Brianza. Al termine della presentazione, i festeggiamenti proseguiranno al centro anziani di via Pasino, dove verrà offerto un aperitivo.