Angelina Mango vince il Festival di Sanremo 2024, Irama è quinto confermandosi nella Top 5. È il verdetto dell’ultima sfida della classifica, quella che si è giocata da poco prima delle due di notte per decretare il vincitore del 74° festival della canzone italiana: alle spalle di Mango, 22 anni, è arrivato Geolier (23 anni), poi Annalisa (38), Ghali (30) e Irama (28).

Festival di Sanremo 2024 la vincitrice Angelina Mango

Sanremo 2024: Irama quinto, vince Angelina Mango. Le percentuali di voto

Angelina Mango, che ha portato in gara “La Noia” (Madame e Dardust tra gli autori), ha stavinto col 40,3% dei voti di televoto, sala stampa e giuria delle radio, Geolier (I p’ te, tu p’ me) ha preso il 25,2%, Annalisa (Sinceramente) il 17,1%, Ghali (Casa Mia) il 10,5% e Irama (Tu no) il 6,9%. Geolier ha vinto il televoto (60% contro 16%), Mango è stata premiata da sala stampa e radio.

Irama era quinto anche nella classifica generale provvisoria letta da Amadeus – all’ultimo festival come Fiorello – in apertura di serata e con in testa Geolier (ancora tra i fischi) davanti a Mango, Annalisa e Ghali.

Il cantante cresciuto a Monza si è confermato tra i primi dopo il quinto posto del 2021, ottenuto con la registrazione della prova e senza mai poter cantare live “La genesi del tuo colore” per la quarantena imposta a causa della positività di un membro dello staff, e il quarto del 2022 con “Ovunque sarai“.

Sanremo 2024: il televoto in tilt

Durante la serata la grande quantità di voti da casa ha mandato in tilt il televoto: la mancata ricezione dei messaggi di conferma è stata rilanciata sui social da diversi artisti, compreso Irama che ha un grosso seguito di fan, la Rai dopo le verifiche ha confermato la regolarità delle operazioni specificando che data la mole di voti è stata data priorità all’acquisizione delle preferenze e che nessun voto sarebbe andato perso.

Sanremo 2024, vince Angelina Mango: «Siete matti, grazie di cuore»

«Siete matti, grazie di cuore all’orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, alla mia famiglia, grazie che siete venuti», ha detto tra le lacrime dopo la proclamazione la cantante figlia di Pino Mango (morto quando lei aveva 13 anni) e Laura Valente. Mango si è fatta conoscere al pubblico vincendo Amici 2023.

Sanremo 2024: vince Angelina Mango, la classifica finale

Nella classifica finale sesto è Mahmood, poi Loredana Bertè, Il Volo, Alessandra Amoroso, Alfa, Gazzelle, Il Tre, Diodato, Emma, Fiorella Mannoia, The Kolors, Mr.Rain, Santi Francesi, Negramaro, Dargen D’Amico, Ricchi e Poveri, BigMama, Rose Villain, Clara, Renga Nek, Maninni, La Sad, BNKR44, Sangiovanni, Fred De Palma.

Tutti i cantanti alla fine delle loro esibizioni hanno avuto l’opportunità di ringraziamenti e brevi messaggi: Ghali, su suggerimento dell’alieno Rich che l’ha accompagnato in questi giorni, ha detto “stop al genocidio”; Mahmood ha ringraziato gli artisti che hanno “regalato la loro visione del mondo in maniera totalmente libera su questo palco. Viva le differenze e la libertà di pensiero sempre e comunque”; Bigmama si è rivolta “a chi è insicuro: credere in se stessi salva”; Mr Rain ha lasciato i fiori sull’altalena in scena dedicandoli a chi sente un vuoto; Emma ha ricordato il suo papà, scomparso nel 2022, che è stato il primo a credere in lei e a buttarla su un palco.