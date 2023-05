Musica: Piano City a Monza per i 90 anni della Fondazione Appiani

Ventuno allievi dei corsi preaccademici (preparatori alla certificazione nei Conservatori) della Fondazione Musicale Appiani saranno protagonisti della “Piano City Milano 2023”, la maratona pianistica che arriverà a Monza domenica 21 maggio dalle 15 alle 18 sotto i portici dell’Arengario.

Musica: Piano City a Monza, esecuzione no stop sotto l’Arengario

La storica scuola di musica monzese partecipa per la quarta volta all’iniziativa proponendo l’esecuzione no stop delle più importanti composizioni della letteratura pianistica. Si potranno ascoltare musiche del periodo classico di Bach, Mozart, van Beethoven, Brahms, Schubert, Chopin, Grieg, Debussy fino a repertori contemporanei. Il concerto, patrocinato dal Comune di Monza, si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate per festeggiare i novant’anni dell’Appiani che fu fondato nel 1932.

Musica: Piano City a Monza, “portare la musica fuori dalla scuola”

“Piano City – commenta il direttore Erminio Della Bassa – ci permetterà di portare la musica fuori dalle mura della scuola e di condividerla con la città. Ci piacerebbe avvicinare i giovani, far loro conoscere la bellezza dei nostri strumenti musicali, in questo caso il pianoforte con il suo inconfondibile fascino”.

Musica: lezioni aperte per conoscere la scuola Appiani

Le prossime settimane si prospettano molto impegnative per la scuola tra saggi ed esami per gli allievi, ma la direzione, che punta a diffondere la cultura musicale tra le persone di ogni età, ha pensato a una formula di “porte aperte”. Non la classica giornata dove tutti possono accedere alla scuola, ma una serie di lezioni aperte, mirate alla conoscenza del singolo strumento.

“In questo modo – commenta il direttore – ciascuno potrà avvicinarsi a ciò che più lo attrae o lo incuriosisce scoprendo le modalità didattiche”. Gli interessati (anche i bambini) possono prenotarsi scrivendo all’indirizzo mail: segreteria@fondazionemusicaleappiani.it.