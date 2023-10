Monza, Roberto Vannacci presenta il suo libro al centro civico San Rocco

Fahrenheit 2022, progetto finalizzato all’informazione, ha previsto per lunedì 16 ottobre un evento che, sicuramente, non mancherà di attirare la curiosità e l’interesse di tanti. Alle 20.30, infatti, nel centro civico San Rocco, con ingresso ad offerta libera dal civico 35 della via D’Annunzio, è in programma la presentazione de “Il mondo al contrario”, volume scritto dal generale Roberto Vannacci, che nell’occasione dialogherà con la direttrice Gloria Callarelli.

Vannacci: il suo libro, tra contestazioni ed apprezzamenti

Con il testo, autoprodotto, il generale ha voluto lanciare una provocazione, per cercare di scardinare quello che ritiene essere un sentimento di inadeguatezza che ammorba l’attuale società, pervasivo al punto di far sentire fuori posto, fuori luogo e fuori tempo chi questa società la vive. I contenuti sono stati ritenuti da alcune testate giornalistiche omofobi e sessisti, mentre altri osservatori li hanno apprezzati. Tra questi, non ha trovato posto il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha definito come farneticazioni che screditano l’esercito quelle dell’ex comandante della Task Force 45 durante la guerra in Afghanistan. Vista l’eco delle polemiche, la serata dovrebbe intercettare un pubblico numeroso.