Monza, raccolta firme per il Mirabellino: corsa alla top ten dei Luoghi del cuore Fai

Una rimonta insperata. Villa Mirabellino nel Parco di Monza sta scalando la classifica del censimento del Fai “I luoghi del cuore” e in poche settimane è passata dal 36esimo al 16esimo posto del censimento nazionale. “Ora l’obiettivo è quello di entrare almeno delle prime dieci posizioni” spiega Elena Colombo, presidente del fai di Monza e Brianza.

Mirabellino nei Luoghi del cuore: chi lo sostiene

C’è tempo ancora fino al 15 dicembre per dare il proprio voto (on line su fondoambiente.it ) oppure firmando il modulo cartaceo che sembra essere la strategia vincente. Intorno a Villa Mirabellino, unica enclave di proprietà del Demanio all’interno del parco, si è costituito il Comitato Amici del Mirabellino, promosso dal Consorzio con Croce Rossa e l’Ordine degli architetti di Monza e Brianza. La spinta maggiore l’hanno però data i giovani volontari del Fai che stanno distribuendo il modello da firmare tra i negozianti di Monza: è disponibile presso Libri& Libri di via Italia, il parrucchiere Stefano Conte di via Moriggia, il negozio Menegatto di via Manzoni. In campo anche le scuole che collaborano con il Fai: sono state contattate in 24, finora hanno risposto all’appello l’Olivetti con 400 firme, il liceo Parini di Seregno che sta ancora raccogliendo voti.

Mirabellino nei Luoghi del cuore: i prossimi passi

«Vorremmo coinvolgere il liceo artistico Nanni Valentini -prosegue Colombo- e il mondo dello sport. I volontari di Croce rossa ci hanno promesso un aiuto nella raccolta firme davanti allo stadio durante le partite dell’Ac Monza e davanti alla Monza Arena con il Vero Volley». Al momento di andare in stampa il Mirabellino vanta 5.088 voti, mentre il primo classificato, il Museo dei misteri di Campobasso ne ha 18.800. La raccolta firme prosegue in Villa reale e dovrebbero arrivare moduli alla mostra di Keith Haring e al Cinema Anteo.