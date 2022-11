Fabrizio Bregoli ha vinto a Seregno il concorso di poesia intitolato a Enrico Sambruni

Il poeta Fabrizio Bregoli di Cornate d’Adda si aggiudica il primo premio della ventinovesima edizione del concorso nazionale intitolato al cofondatore Enrico Sambruni, indetto da BMRadio.it diretta da Giorgio Bernasconi e dall’associazione Parole & Musica presieduta da Diego Rovelli. La sua opera in dialetto bresciano “Sulér” ha impressionato positivamente la giuria selezionandola tra le 500 poesie pervenute alla segreteria organizzativa coordinata da Francesca Mariani. «Relìquie de chi sóm stàcc, ex-voto de chi pudìem éser», reliquie di chi siamo stati, ex-voto di chi avremmo potuto essere. Così si chiude l’opera vincitrice del concorso. Un racconto degli oggetti ammucchiati nei sottotetti, il più delle volte dimenticati ma che racchiudono «storie che si sono perse nei loro garbugli».

Concorso di poesia: le premiazioni domenica 27 novembre

Il poeta vincitore e gli altri premiati saranno presenti alla premiazione che, dopo due anni di svolgimento a distanza, si terrà presso la sala monsignor Gandini di via XXIV Maggio a Seregno, domenica 27 novembre con inizio alle 11. Per la seconda posizione la giuria (Giovanna Archinti, Valentina Conti, Stefania Crema, Lorenzo Balducci, Franco Cantù) ha scelto l’opera “Riconsegnami paese” di Andreina Solari da Leivi (Genova), seguita al terzo posto “da Máma” di Paola Abbi di Gessate. Il premio “Poeta km.0” è stato assegnato ad Angela Previti di Desio per la poesia “Il vento” e il premio in memoria di Lucia Roncareggi a Cinzia Manetti di Poggibonsi per “Fiore dell’Alba di Primavera che verrà”. Per il secondo anno di fila è stata scelta un’opera a tema musicale per onorare la memoria di Ettore Pozzoli, illustre compositore, al quale il Comune di Seregno aveva conferito “la medaglia d’oro di cittadino illustre” nella manifestazione svoltasi il 16 dicembre 1953 presso il cinema Rossini. Al maestro Pozzoli è intitolato anche il concorso pianistico internazionale per giovani pianisti: la 33esima edizione si terrà dal 26 settembre al 3 ottobre 2023. Per il premio speciale la giuria ha scelto la poesia “Se questa non è musica” di Anna Marletta, Seregno. Inoltre sono state segnalate le composizioni “Malinconie d’Autunno” di Giancarlo Lucci, Norcia; “Non volano più le cicogne” di Giulia Borroni, Castellanza; “La Brezza” di Luigi Nataloni, Bologna; “Una straordinaria solitudine” di Stefania Convalle, Monza.

Concorso di poesia: il quadro dei promotori

Il concorso di poesia certifica altresì l’impegno di un gruppo di giovani volontari dell’associazione Parole & Musica presente sul territorio di Seregno sin dal 2003 mentre è datato 2007 l’inizio dell’attività della webradio BMradio.it e 2019 la produzione di sei nuovi format radiofonici, che raccontano di musica, di sport e cultura. «Da sempre -aggiunge il direttore Giorgio Bernasconi-, ma ora con maggiore importanza, l’offerta della radio è fruibile sotto forma di podcast, riportando in vita i contenuti a prescindere dall’attualità e puntando sull’approfondimento».