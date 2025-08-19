Vimercate, bimba di 5 anni morsa dal pitbull dello zio mentre è in vacanza a Porto Azzurro

Era al mare con la famiglia a Porto Azzurro. Una vacanza in Sardegna purtroppo finita male. Una bambina di 5 anni, di Vimercate, è stata morsa dal Pitbull dello zio. Forti le lesioni al volto. Ferite gravi in particolare al naso e alla bocca. La piccola è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Il dramma è stato reso noto lunedì18 agosto. Tutto è avvenuto nel modo più inaspettato, in un campeggio a Porto Azzurro, dove fino a pochi istanti prima la vita scorreva serena. La bimba stava giocando con il grosso cane degli zii, come faceva spesso. Finora l’animale era sempre stato inoffensivo. All’improvviso, l’aggressione: il grosso cane ha azzannato la bambina, dopo averla schiacciata con le zampe. Sotto choc i genitori, che hanno chiamato i soccorsi. I nonni, di fronte alla bambina che piangeva con il volto sanguinante, hanno accusato un malore.

Sul posto sono arrivate l’ambulanza della Misericordia e della Pubblica assistenza di Porto Azzurro con i medici e gli infermieri del 118 ed è stato allertato l’elisoccorso Pegaso 3, che ha recuperato la bimba, inizialmente ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Portoferraio e l’ha trasferita in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.