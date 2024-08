Vimercate apre il bando per il merito scolastico dei ragazzi di terza media

A settembre si svolgerà alla presenza del sindaco di Vimercate Francesco Cereda e dell’assessore alla Cura delle Persone Riccardo Corti la consueta cerimonia di riconoscimento del merito scolastico agli alunni e alunne vimercatesi delle classi terze delle scuole secondarie di I grado, A.S. 2023/2024.

Vimercate apre il bando e gli alunni delle altre scuole

Le famiglie degli studenti residenti a Vimercate che abbiano riportato all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione una votazione uguale o superiore a 9/10 presso una scuola secondaria di I grado in altri Comuni, possono contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione entro e non oltre giovedì 31 agosto 2024, per segnalare nominativo, scuola frequentata, votazione riportata, recapito e-mail e telefonico.Questi i riferimenti: Ufficio Pubblica Istruzione Via Ponti 2 pi@comune.vimercate.mb.it tel. 039.6659.295-323