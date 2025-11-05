Veduggio, rinvenuto un cadavere sul ciglio di una strada vicino alla Valassina

Il cadavere di un uomo è stato trovato a Veduggio con Colzano, in via Verdi, nelle vicinanze della Statale 36 Valassina, in zona Cascina Tremolada, nella mattinata di mercoledì 5 novembre.

Rinvenuto un cadavere a Veduggio con Colzano: indagano i carabinieri

Il rinvenimento del corpo, sul ciglio della strada, disteso nell’erba, nei pressi della rotatoria dello svincolo della Valassina, è avvenuto attorno alle 7 e sul posto, oltre a personale sanitario inviato dalla Agenzia emergenza urgenza si sono portati i carabinieri della Compagnia di Seregno che hanno avviato gli accertamenti del caso anche attraverso le immagini della videosorveglianza della zona.

Tutto è ancora nel campo delle ipotesi ma non è escluso che l’uomo, non ancora identificato, possa essere stato investito da un automobilista di passaggio che non si sarebbe fermato a prestare soccorso e dare l’allarme. Dalla Procura di Monza è stato inviato sul posto il medico legale per accertamenti.