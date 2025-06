Tragedia sfiorata martedì mattina a Usmate Velate. In via Volta un settantacinquenne ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal secondo piano della sua abitazione, un volo di circa sei metri, ma per fortuna la caduta è stata attutita da un cespuglio per poi rovinare a terra ricoperta da ghiaia.

Usmate Velate: uomo di getta dal secondo piano, in codice rosso a Niguarda

È avvenuto verso le ore 9 del 3 giugno. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato in prognosi riservata e sottoposto a intervento chirurgico: ha riportato alcune fratture agli arti e al bacino ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Usmate Velate: uomo di getta dal secondo piano, sul posto anche l’elisoccorso

Scattato l’allarme sul posto si è precipitato l’elisoccorso del 118, sul posto gli uomini della stazione carabinieri di Arcore, al comando del luogotenente Luca Carboni.

L’Autorità Giudiziaria di Monza è stata informata dai Carabinieri della stazione intervenuti per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sconosciuti, almeno per il momento, i motivi che lo hanno spinto a tentare il suicidio.