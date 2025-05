Truffe assicurative in tutta la Brianza, arrestato un 55enne a Verano

Nel corso di una decina d’anni, fino al 2023, avrebbe perpetrato una serie di truffe in ambito assicurativo a diversi clienti a Monza e in vari comuni brianzoli – Carate Brianza, Giussano, Lissone, Lentate sul Seveso, Desio, Muggiò, Verano Brianza, Seregno e Cesano Maderno – nell’ambito della sua attività di dipendente di diverse compagnie. Nei giorni scorsi agenti della Squadra Mobile di Monza hanno eseguito un ordine di carcerazione a Verano Brianza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, nei confronti di un cittadino italiano di 55 anni che deve espiare 5 anni e 9 mesi di reclusione.

Sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con i clienti nel corso degli anni, il 55enne avrebbe proseguito a offrire prestazioni professionali, in molti casi senza averne più titolo. Avrebbe fissato gli appuntamenti per la sottoscrizione e il rinnovo dei contratti di assicurazione direttamente a casa dei clienti o in alcuni esercizi commerciali, riscuotendo i soldi e limitandosi a consegnare o una fotocopia della carta verde o preventivi rilasciati da agenzie assicurative.

Dopo alcuni giorni o settimane, i clienti avrebbero ricevuto raccomandate nelle quali veniva loro contestata la circolazione con veicolo sprovvisto di assicurazione. Ricontattato dalle vittime, il 55enne avrebbe rassicurato dicendo di sistemare la pratica – in alcuni casi giustificandosi dicendo di aver inserito nei terminali, per mero errore materiale, una targa differente – ma si sarebbe poi reso irreperibile.

Appena emesso il provvedimento gli investigatori hanno effettuato un servizio di appostamento e hanno sorpreso il 55enne mentre stava rientrando verso la sua abitazione: è stato associato alla Casa Circondariale di Monza.