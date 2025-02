Cambio ai vertici di Trenord: l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, nominando il manager Andrea Severini come nuovo amministratore delegato. Prende il posto di Marco Piuri.

Treni: chi è il nuovo amministratore delegato di Trenord, il consiglio di amministrazione

L’assemblea ha confermato presidente Federica Santini, responsabile dello sviluppo del business internazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato, vice presidente di Agens e Presidente di Netinera, seconda società tedesca di trasporto pubblico locale. Il consiglio è composto da Maria Luisa Grilletta, Armando Vagliati, Valentina Zanetto, Alessandro Zoratti.

Treni Trenord ad Andrea Severini

Treni: chi è il nuovo amministratore delegato di Trenord, «raccolgo questa sfida»

“Andrea Severini, 50 anni, è manager con oltre 18 anni di esperienza in ruoli apicali di aziende attive nel settore della consulenza, delle infrastrutture, dei servizi digitali e dell’entertainment, tra cui Gruppo PSC, Italtel, Acotel e Rainbow – dice la nota che lo presenta – Ha acquisito una solida expertise nella gestione di trasformazioni aziendali, operazioni di M&A e nel coordinamento di processi di ristrutturazione. È tra i fondatori di A2MX Monitor, una start up innovativa che opera per il monitoraggio e l’analisi di infrastrutture e costruzioni”.

«Nel ringraziare gli azionisti di Trenord per la fiducia – ha dichiarato – raccolgo questa sfida con grande entusiasmo e con la certezza di poter contribuire alla crescita di questa grande azienda chiamata ogni giorno a servire la mobilità in Lombardia di centinaia di migliaia di persone, consapevole delle loro aspettative in termini di sicurezza, certezza e qualità del servizio».