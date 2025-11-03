Sono stati rintracciati a Senago, nel Milanese, due cittadini albanesi di 42 e 45 anni che nel giro di due mesi, tra febbraio e marzo di quest’anno, avrebbero commesso almeno tredici furti nelle province di Monza e Brianza, Varese e Como. I due sono stati colpiti da una misura di custodia cautelare in carcere e rintracciati e tratti in arresto dalla Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

I due presunti responsabili del colpi, tutti in abitazione, avrebbero agito in maniera scrupolosa, pianificando con accuratezza i furti attraverso un monitoraggio degli obiettivi con “l’individuazione preventiva delle abitazioni da svaligiare” utilizzando auto rubate e con le targhe clonate.

Tredici furti in abitazione, i due presunti responsabili rintracciati a Senago e arrestati

L’attività di indagine condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano ha preso il via dalla segnalazione sui social network di un furto consumato in provincia di Como: gli investigatori sono riusciti a rintracciare un’auto usata per mettere a segno i colpi, in provincia di Milano. A quel punto, attraverso servizi di osservazione e pedinamento, attività tecnica, analisi di tabulati telefonici e di varchi autostradali, gli agenti della Mobile milanese hanno ricostruito i tredici furti che sarebbero riconducibili ai due arrestati, uno dei quali avrebbe avuto la funzione di “palo”.