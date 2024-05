Tragedia sui binari ad Arcore: una persona travolta e uccisa da un treno

Tragedia nel pomeriggio di sabato 11 maggio ad Arcore: una persona della quale al momento non sono state diffuse le generalità, secondo informazioni diffuse dalla Agenzia emergenza urgenza è deceduta, per cause in via di accertamento, attorno alle 16, travolta da un treno in transito, diretto verso Lecco, nei pressi di piazza Martiri della Libertà.

Sul posto oltre a personale paramedico inviato dal 118 con una ambulanza e un’automedica si sono portate pattuglie dei carabinieri e della polizia ferroviaria oltre che una squadra dei vigli del fuoco. La circolazione nei convogli è stata temporaneamente sospesa.