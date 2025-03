Terremoto in Myanmar: raccolte fonde di Caritas, Pime, Croce Rossa

Raccolte fondi in aiuto di Myanmar e Thailandia violentemente colpite dal terremoto del 28 marzo. La prima scossa di magnitudo 7.7 ha fatto tremare anche Bangkok Alto il numero delle vittime, che potrebbero essere più di 10mila, almeno 3000 gli edifici crollati.

Terremoto in Myanmar: Caritas Ambrosiana

Caritas Ambrosiana ha avviato una raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate e ha stanziato 25 mila euro per i primi interventi: l’invito è a fedeli, cittadini, comunità religiose, organismi civili e imprese “a sostenere l’iniziativa con la generosità e lo spirito di solidarietà già manifestati in numerose altre occasioni”.

Terremoto in Myanmar: il Pime

Iniziativa anche del Pime, il Pontificio istituto delle missioni estere, “legato da una lunga amicizia e presenza missionaria in questi due Paesi”. La Fondazione Pime ha aperto il Fondo “S001 Emergenze – Terremoto in Myanmar e Thailandia” a sostegno delle iniziative delle Chiese locali e in aiuto delle vittime. È possibile contribuire direttamente online attraverso queste altre modalità di donazione specificando la casuale “S001 Emergenze – Terremoto in Myanmar e Thailandia”.

Terremoto in Myanmar: Croce Rossa

Donazione aperte anche attraverso la Croce Rossa: “Il Myanmar è stato colpito da un terremoto devastante. Migliaia di vite spezzate, famiglie distrutte, città ridotte in macerie. È una tragedia immane e il tempo è il nostro peggior nemico. Le persone sono intrappolate sotto le macerie, senza acqua né cure e ogni attimo che passa può fare la differenza tra la vita e la morte. Aiutaci a portare soccorso immediato a chi sta lottando per sopravvivere. Ogni gesto conta, ogni secondo è prezioso“, fa sapere l’organizzazione di soccorso mobilitando gli aiuti.