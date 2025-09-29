Statale 36: i rocciatori Anas in azione dopo la caduta di un masso nel Lecchese

Rocciatori al lavoro sulle pareti lungo la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” in località Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, dove domenica un grosso masso è franato dal Monte Marcio prima sulla ferrovia e poi sulla carreggiata. Tanta paura, nessun ferito: il masso è stato rimosso in serata. Da lunedì mattina sono iniziati gli interventi per la messa in sicurezza della zona.

Rimane la chiusura, a scopo precauzionale, della corsia in direzione Sondrio, predisposta da Anas. L’evento ha interessato anche la linea ferroviaria Lecco-Sondrio, a monte della strada statale e al momento chiusa.

Statale 36: i rocciatori Anas in azione, la nota sull’intervento

I tecnici di Anas e il geologo incaricato stanno effettuando la perlustrazione della pendice dopo aver individuato la zona di distacco della frana. Sono in corso anche le attività di pulizia del versante dalle masse rocciose ancora instabili.

“Pertanto, la chiusura della corsia di marcia rimarrà in vigore, in via precauzionale, fino al completamento degli interventi per garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire ai rocciatori l’esecuzione delle necessarie operazioni di ripristino del versante roccioso con l’installazione della rete paramassi – fa sapere Anas in una nota – La pendice è interessata, infatti, dall’esecuzione di opere di protezione inserite all’interno del programma legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Si raccomanda a tutti gli utenti della strada di prestare la massima attenzione e di rispettare le indicazioni in loco“.