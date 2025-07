Specializzato in furti di portafogli negli ospedali, un colpo anche al San Gerardo di Monza: 61enne arrestato

Non andava all’ospedale per farsi medicare ma per rubare: si era “specializzato” in furti di portafogli e aveva colpito anche all’ospedale San Gerardo di Monza un 61enne arrestato nei giorni scorsi a Rimini. Italiano, senza fissa dimora, era destinatario di un ordine di esecuzione penale per cumulo pene del Tribunale di Milano di 5 anni e 4 mesi di reclusione proprio in relazione a una serie di furti e indebiti utilizzi di carte di credito, commessi prevalentemente in strutture ospedaliere del Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Gli agenti si sono messi sulle tracce dell’uomo dal 22 luglio dopo l’ennesimo furto, questa volta all’ospedale di Padova: vittima una dipendente della struttura alla quale il 61enne ha sottratto il portafoglio dalla borsa appoggiata su una sedia. Nelle ore successive il ladro ha fatto una decina di acquisti con le carte di credito della donna per circa 130 euro.

Furti negli ospedali, un lungo elenco di colpi e la condanna a 5 anni

Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza il responsabile è stato riconosciuto da un agente della Squadra Mobile il 61enne, che già nel 2016 e 2017 era stato l’autore di furti nel medesimo ospedale. Non solo, l’uomo è risultato anche colpito dal pesante provvedimento del Tribunale di Milano. E l’elenco dei furti si allargava nel tempo e nello spazio: nel 2022, in un ufficio del Comune di Rimini, a un dipendente, anche qui con il successivo indebito utilizzo della carta di credito della vittima. E poi, nel medesimo anno, all’ospedale di Bologna, anche qui vittima un dipendente con il prelievo indebito di 1.000 euro.

Furti negli ospedali, il colpo al San Gerardo e la fuga a mani vuote

Sempre nel 2022 si era quindi spostato in Brianza, all’ospedale San Gerardo, e aveva sottratto dal reparto di pneumologia un portafogli con all’interno delle carte di credito che non era però riuscito a utilizzare in quanto era stato intercettato all’esterno dell’ospedale ed era riuscito a darsi alla fuga liberandosi del bottino. Ma non ha potuto nel 2023 evitare una condanna, per tentato furto di una borsa, in un altro nosocomio, questa volta alla clinica Mangiagalli di Milano, quando fu bloccato dagli agenti di polizia.

Fatale l’ultimo colpo, a Padova: attraverso le telecamere della stazione ferroviaria hanno individuato il treno su cui verosimilmente l’uomo si stava allontanando, direzione Rimini. Ipotesi investigativa che ha poi trovato riscontro dato che il 61enne è stato rintracciato all’esterno di un bar nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Rimini e tratto in arresto e portato alla Casa Circondariale di Rimini.