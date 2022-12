Sovico: lavori in corso sulla pensilina (tutelata) distrutta in un incidente

Meno di un mese fa il grave incidente stradale che ne causò, a seguito dell’uscita di strada di un’auto, la completa demolizione. Il Comune di Sovico non ha perso tempo deliberando l’incarico per la redazione del progetto definitivo per il restauro-ricostruzione della pensilina di viale Monza (Sp6) e affidando i lavori. L’intervento di realizzazione della nuova pensilina è iniziato giovedì 15 dicembre, con l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni; la struttura era infatti soggetta alla tutela della Sovrintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Lavori che a breve consentiranno dunque ai cittadini di poter ritrovare il riparo durante i tempi di attesa dei mezzi pubblici.

Sovico: lavori in corso sulla pensilina distrutta in un incidente, a novembre abbattuta in piena notte da un’auto con quattro a bordo

Fece clamore, il 19 novembre scorso, l’incidente stradale che comportò la demolizione della vecchia pensilina della fermata degli autobus. Un boato tremendo all’alba, uno schianto terribile, ma fortunatamente le quattro persone a bordo dell’auto uscirono miracolosamente illese. L’incidente avvenne intorno alle 4.30 all’altezza del civico 62 di viale Monza. Il conducente dell’auto si schiantò contro la pensilina causando il ribaltamento su un fianco del mezzo. Sul posto un’ambulanza, i carabinieri e i mezzi dei vigili del fuoco del comando di Monza per liberare la strada e mettere in sicurezza i resti della pensilina, disintegrata. Il conducente fu sottoposto all’alcoltest e l’accertamento etilometrico diede esito negativo