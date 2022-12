Sovico inaugura la panchina rossa in piazza Frette

Una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, è ora presente anche nel cuore di Sovico. In piazza Frette, sarà possibile sedersi un attimo e riflettere su temi sempre attuali che riguardano tutta la comunità. Una panchina rossa anti-violenza che richiama all’impegno collettivo e alla consapevolezza.

Sovico inaugura la panchina rossa donata dalla Pro Loco

Pochi giorni fa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Barbara Magni ha inaugurato la panchina rossa donata dalla Pro Loco cittadina presieduta da Corrado Villa. Nella frequentatissima piazza Frette la panchina rossa rappresenta un gesto simbolico e permanente per ricordare i ripetuti casi di violenza sulle donne e le vittime di femminicidio, e come monito per il futuro. I volontari dell’associazione hanno ridipinto con vernice di colore rosso una panca già esistente nella piazza, nell’area di fronte all’ingresso della sede dell’Avis: la scelta è caduta su quella zona per coinvolgere un punto di passaggio visibile al più ampio numero possibile di persone. Il presidente Villa ed il sindaco Magni hanno scoperto la panchina che in piazza Frette simboleggia la lotta di una comunità unita contro la violenza sulle donne.