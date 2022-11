Solaro: incidente mentre porta figlio e un amico alla partita, uno dei bambini ferito gravemente

Stavano andando in trasferta, pronti a giocare una partita di campionato con la maglia dell’Universal Solaro, quando la macchina guidata da un genitore è finita fuori strada, sbattendo contro un guardrail. È successo a due giovani calciatori della società solarese della formazione dei Primi Calci 2014 sabato 19 novembre, poco dopo l’ora di pranzo, a Busto Garolfo. I piccoli stavano raggiungendo i compagni per la classica partita del pomeriggio a Mesero, nel milanese. Alla guida c’era il padre di uno dei due che avrebbe perso il controllo del mezzo senza il coinvolgimento di fattori esterni.

Incidente, feriti due giocatori classe 2014 della Universal Solaro

Purtroppo lo scontro fuori strada è stato duro ed uno dei bambini in particolare, il figlio dell’autista, ha riportato una bruttissima ferita al petto, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, ambulanze ed anche i carabinieri per aprire le indagini sull’accaduto. Il piccolo ferito è stato trasferito d’urgenza a bordo dell’elicottero all’ospedale di Bergamo, dove le sue condizioni inizialmente critiche sono state ristabilite dai medici; servirà ancora qualche giorno prima che possa tornare a riabbracciare la famiglia ed i compagni. L’altro coinvolto invece è stato portato all’ospedale di Legnano ma se l’è cavata con qualche escoriazione ed è stato prontamente dimesso.

Il responsabile tecnico giovanile Universal Solaro: “Rincuorati dalle ultime notizie”

Come racconta Saverio Bottalico, responsabile tecnico del settore giovanile dell’Universal Solaro: «Eravamo arrivati al campo da poco quando abbiamo ricevuto la chiamata del genitore che ci spiegava l’accaduto. Ovviamente sentendo parlare dell’incidente e della dinamica ci siamo molto preoccupati, già nelle ore successive però siamo stati in parte rincuorati dal fatto che erano stati esclusi i pericoli maggiori. Siamo logicamente in contatto con la famiglia e i bambini hanno voluto far sentire tutto il loro supporto ai compagni coinvolti nell’incidente. All’Universal siamo una grande famiglia e la notizia ha toccato un po’ tutti; la situazione medica ora sembra stia andando un po’ meglio, speriamo di poterli riabbracciare presto entrambi sul campo e dimenticarci velocemente di quanto accaduto per tornare a pensare solamente al calcio».