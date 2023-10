Solaro, aggredito con un machete: grave un 35enne, i carabinieri indagano

Un 35enne è rimasto ferito gravemente nella serata di venerdì 6 ottobre dopo un’aggressione, probabilmente a colpi di machete. L’uomo è stato soccorso da personale inviato dal 118 su un’ambulanza e un’auto medica e portato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Avrebbe rimediato una grave ferita a un fianco. I fatti sono accaduti attorno alle 20.30 in via Cinque giornate.

Solaro, l’aggressione con un machete in via Cinque Giornate

Il ferito nella serata non era stato ancora completamente identificato in quanto privo di documenti ma si tratterebbe di un magrebino. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Rho che stanno cercando di ricostruire i fatti e identificare chi l’abbia aggredito, forse in maniera premeditata. Non è da escludere che l’agguato sia legato al mondo della droga.