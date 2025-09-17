Seveso: autocarro abbatte la sbarra del passaggio a livello

Passaggio a livello temporaneamente ko nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre a Seveso. Intorno alle 18 un autocarro ha abbattuto una sbarra in via San Martino, in direzione corso Isonzo, facendola cadere in mezzo al passaggio.
L’intervento della polizia locale è stato tempestivo per presidiare la zona dell’incidente, insieme ai tecnici di Ferrovie Nord Milano per ripristinare la struttura. Evitati disagi più pesanti alla viabilità in centro città e alla circolazione dei treni in un orario intenso per i pendolari.