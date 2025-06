Seveso, addio a 88 anni ad Alberto Malerba: fu assessore in provincia di Milano

Si è spento all’età di 88 anni Alberto Malerba, storico politico sevesino con anche incarichi a livello provinciale, nonché zio dell’attuale consigliere comunale Gianluigi Malerba.

A una brillante carriera nel gruppo Eni con anni di lavoro anche all’estero, non sono mancati impegni civici e ruoli Istituzionali negli anni del secolo scorso.

Giovane consigliere comunale per la Democrazia Cristiana tra gli anni ‘60/’70, nel 1995 Malerba viene chiamato a svolgere l’importante compito di assessore alla Scuola della provincia di Milano dal presidente eletto Livio Tamberi che guida una coalizione politica di centro sinistra “dell’Ulivo” sino al 1999.

Addio a Seveso ad Alberto Malerba, zio del consigliere comunale Gianluigi

Negli anni post incidente Icmesa, partecipa attivamente con un comitato di cittadini che si adoperano per controllare e condizionare le scelte progettuali di disinquinamento che in prima istanza prevedevano la costruzione di un forno inceneritore. L’azione civica del comitato insieme a molti cittadini fanno in modo di ricercare altre soluzioni che sono state poi trovate nella realizzazione del Bosco delle Querce.

Nelle elezioni del 13 maggio 2001 Alberto Malerba è stato anche candidato alla Camera dei Deputati nell’uninominale per l’Ulivo.

Il funerale è stato celebrato mercoledì mattina nella chiesa di San Pietro Martire, alla presenza della moglie Maria, del figlio Paolo e di tanti parenti e amici che sicuramente ne hanno apprezzato la persona ancor prima che un infaticabile impegno civico per la città e per il territorio.