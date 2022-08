Serie A: occhio alla viabilità per Monza-Udinese di venerdì pomeriggio

Attenzione alla viabilità nel pomeriggio di venerdì 26 agosto intorno allo stadio di Monza. È in programma il match Monza-Udinese, alle 18.30 per la terza giornata di Serie A, e dalle 14.30 sono previste modifiche per garantire afflusso e deflusso dei tifosi e gli accessi ai residenti.

Serie A: dalle 14.30 traffico su una sola corsia tra viale Libertà e via Salvadori

In particolare, dalle 14.30 (sino a conclusione del deflusso dei tifosi dall’U-Power Stadium) nel tratto di viale Stucchi compreso tra viale Libertà e via Salvadori il traffico in entrambi i sensi di marcia verrà canalizzato su una sola corsia.

Serie A: percorsi alternativi

In caso di code e rallentamenti sono consigliati percorsi alternativi: per chi proviene da Sesto San Giovanni-Milano svolta a destra alla rotatoria Stucchi-Salvadori per immettersi in via Sant’Albino e poi al semaforo a destra in via Adda in direzione di Concorezzo e Vimercate o in alternativa all’intersezione Sicilia-Stucchi svoltare a destra in direzione di Concorezzo e al Malcantone a sinistra in direzione di Vimercate.

Per chi proviene da Arcore/Villasanta e percorre la SP60 giunti alla rotatoria Stucchi-Libertà svoltare a sinistra in direzione di Concorezzo, poi in Concorezzo a destra in direzione di Monza o, in alternativa giunti al Malcantone svoltare in direzione della Tangenziale Est.

Serie A: divieti di circolazione e sosta

Sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati nell’area prospiciente lo stadio ”U-Power Stadium” posta lungo viale Sicilia e viale G. B. Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley.

È vietata la circolazione in: via Tognini e nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su viale Stucchi per via della Guerrina sia di veicoli che di pedoni.

È vietata la sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Tognini, viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi, viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud.