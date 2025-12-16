Senago Cronaca

Senago, i vicini non lo vedono da giorni: inquilino trovato morto nelle case comunali

Un 82enne è stato trovato morto in casa: a dare l'allarme i vicini che non lo vedevano da giorni. Un malore la probabile causa del decesso
Polizia locale di Senago
Polizia locale di Senago Fabio Cavallari

Era morto da almeno quattro giorni un anziano inquilino di un appartamento comunale di viale Repubblica 2 a Senago rinvenuto nella mattina di martedì. L’uomo, italiano, 82enne, è stato trovato privo di vita nell’abitazione di proprietà del Comune nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 dicembre. A dare l’allarme sono stati altri abitanti dell’edificio residenziale che sorge proprio a lato del palazzo municipale, che non lo sentivano né vedevano da qualche giorno.

Senago, morto in un appartamento comunale: probabilmente colpito da un malore improvviso

Dopo avere provato invano a interpellarlo, gli agenti della Polizia locale e i vigili del Fuoco hanno forzato la porta entrando all’interno. Dove sono stati avvalorati i sospetti dei vicini che qualcosa di grave fosse successo: il pensionato che viveva da solo, era ormai morto da giorni e qualsiasi eventuale tentativo di rianimazione che viene messo in atto in casi del genere è risultato del tutto inutile. Le cause del decesso sarebbero riconducibili a malore improvviso. Il sindaco Beretta e l’amministrazione comunale tutta esprime le più sentite condoglianze alla famiglia. 

