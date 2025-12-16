Senago, i vicini non lo vedono da giorni: inquilino trovato morto nelle case comunali

Era morto da almeno quattro giorni un anziano inquilino di un appartamento comunale di viale Repubblica 2 a Senago rinvenuto nella mattina di martedì. L’uomo, italiano, 82enne, è stato trovato privo di vita nell’abitazione di proprietà del Comune nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 dicembre. A dare l’allarme sono stati altri abitanti dell’edificio residenziale che sorge proprio a lato del palazzo municipale, che non lo sentivano né vedevano da qualche giorno.

Senago, morto in un appartamento comunale: probabilmente colpito da un malore improvviso

Dopo avere provato invano a interpellarlo, gli agenti della Polizia locale e i vigili del Fuoco hanno forzato la porta entrando all’interno. Dove sono stati avvalorati i sospetti dei vicini che qualcosa di grave fosse successo: il pensionato che viveva da solo, era ormai morto da giorni e qualsiasi eventuale tentativo di rianimazione che viene messo in atto in casi del genere è risultato del tutto inutile. Le cause del decesso sarebbero riconducibili a malore improvviso. Il sindaco Beretta e l’amministrazione comunale tutta esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.