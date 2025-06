Scontro frontale a Ornago nella notte, due donne soccorse in gravi condizioni

Due donne di 32 e 37 anni sono state ricoverate in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, nella notte del 27 giugno, attorno all’una, dopo che sono rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo via Roma, a Ornago.

Ornago: scontro frontale nella notte in via Roma, due donne al pronto soccorso

Per cause al vaglio dei carabinieri, giunti sul posto, per i rilievi, insieme a personale paramedico e ai vigili del fuoco, due auto si sono scontrate frontalmente. Presente una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza che dopo avere soccorso le due automobiliste rimaste coinvolte nell’impatto, poi affidate alle cure del personale sanitario AREU, i mezzi incidentati e l’area interessata sono stati messi in sicurezza.