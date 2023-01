Scatta il sondaggio a Vimercate sugli effetti del Covid sul dibattito democratico

Entra nel vivo a Vimercate il progetto “Heard – The Impact Of Covid-19 Crisis On Diverse Democratic Perspectives Through Gender Perspective” che mira a studiare gli effetti che la crisi del Covid ha avuto sul dibattito democratico e sul godimento dei diritti fondamentali. Il progetto, approvato dall’Amministrazione Comunale nella seduta di Giunta del gennaio 2022, vede l’adesione del Comune di Vimercate come partner internazionale insieme ad altri 10 soggetti (Comuni, enti, Università di altri paesi europei) il cui capofila è l’Università di Novo Mesto in Slovenia.

Scatta il sondaggio a Vimercate e i temi trattati

Il progetto svilupperà le tematiche sull’impatto della crisi Covid-19 sul dibattito democratico e sul godimento dei diritti fondamentali attraverso una prospettiva di genere. Fondamentale sarà il coinvolgimento dei cittadini che saranno invitati a esprimere la loro opinione attraverso dei questionari, mediante l’uso dei social network e la partecipazione a dibattiti e di conferenze. Tre i temi chiave sviluppati nel progetto: come la crisi del Covid‐19 abbia influito sul dibattito democratico, sul godimento dei diritti fondamentali, sull’equilibrio tra lavoro e vita delle donne. Primo appuntamento lunedì 23 gennaio alle ore 15.00 con un webinar che spiegherà il progetto e i 3 sondaggi che affronteranno i temi riferiti a come la crisi del Covid‐19 abbia influito sul dibattito democratico, sul godimento dei diritti fondamentali, sull’equilibrio tra lavoro e vita delle donne. Per partecipare al webinar è necessario registrarsi a questo link: https://forms.office.com/e/RsfePj