Ricercata dopo una sparatoria in Perù, una 41enne rintracciata in una camera d’albergo a Caponago

Era ricercata in tutto il mondo, accusata di lesioni dopo che nel 2018, durante una festa, a Lima, in Perù, Paese del quale è originaria, esplose alcuni colpi di arma da fuoco contro alcune persone, nel corso di una rissa, provocando il grave ferimento di una donna. La presunta responsabile, una 41enne, stata rintracciata e arrestata nella tarda serata dell’1 ottobre dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Monza in un albergo di Caponago, dove stava soggiornando. Destinataria di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte Superiore di Giustizia di Lima, nel 2024, è stata rintracciata dopo una segnalazione. Gli agenti della Squadra Volante insieme a personale della Divisione Interpol della Direzione Centrale della Polizia Criminale, hanno immediatamente raggiunto la struttura dove la donna è stata trovata in una camera.

La Polizia di Monza rintraccia una ricercata peruviana: è accusata di lesioni

Risultata in possesso di un permesso di regolare permesso di soggiorno in Italia, è stata formalmente riconosciuta grazie al confronto con i dati e le fotografie trasmessi dalla Interpol. Il reato del quale è accusata prevede per la legislazione peruviana una pena massima di 15 anni di reclusione. La 41enne è stata quindi associata alla Casa Circondariale di San Vittore a Milano a disposizione della Corte di Appello di Milano, competente per le procedure di estradizione.