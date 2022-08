Prima ricostruzione dell’incidente stradale in viale Rimembranze a Giussano

Ci sarebbe il mancato rispetto della segnaletica stradale presente sul posto all’origine del sinistro verificatori martedì 9 agosto, poco dopo mezzogiorno, a Giussano. Secondo una prima ricostruzione della dinamica comunicata dai carabinieri, ancora forzatamente non definitiva, una Fiat Panda condotta da una donna classe 1942, nata a Cesano Maderno, ma residente a Carugo, provenendo dalla via Aliprandi, ha impegnato il viale Rimembranze, senza osservare lo stop all’incrocio. Inevitabile a quel punto è stata la collisione con una Jeep Compass, con al volante una giussanese classe 1970, che è poi andata a sbattere contro un albero sul lato della carreggiata ed ha quindi investito i tavolini all’esterno del “River Cafè”, travolgendo quattro avventori.

Incidente: i feriti soccorsi dal personale del 118

La Jeep Compass dopo l’impatto, visibilmente danneggiata



Nello specifico, gli avventori interessati sono un uomo classe 1967, giussanese, trasportato dall’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, e non rosso come era trapelato sulle prime, un uomo classe 1974, nato a Como ed abitante a Verano Brianza, trasferito in codice giallo all’ospedale di Desio, il titolare del bar, un giussanese classe 1994, a sua volta indirizzato in codice giallo all’ospedale di Desio, un giussanese di 35 anni ed una veranese di 22 anni, trasportati entrambi in codice verde all’ospedale di Carate Brianza.

Incidente: 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale sul posto

La scena del sinistro, a soccorsi in itinere



Oltre all’elisoccorso, sono intervenuti due ambulanze della Croce Bianca di Besana Brianza, una della Croce Rossa di Lentate sul Seveso, una della Croce Bianca di Mariano Comense, un’automedica da Desio, i vigili del fuoco di Desio e Lissone, i carabinieri e la polizia locale.