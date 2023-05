Pino Tozzi replica dopo aver perso le deleghe di assessore ad Arcore

L’ex vicesindaco ha scritto una lunga lettera in cui ripercorre tutta la vicenda che l’hanno portato all’allontanamento dalla giunta di Arcore guidata da Maurizio Bono.

Pino Tozzi: “Sono un uomo leale”

Leggo di terremoto nella giunta di Arcore, di “licenziamento”, di “siluramento, di “cacciata”, di accuse più o meno velate sulla qualità del mio operato, anche se ad oggi mai dimostrate e provate; mi sento in diritto e in dovere – per l’onorabilità della mia persona e soprattutto per il doveroso rispetto che nutro verso coloro che mi hanno gratificato del loro voto – di rispondere e fare chiarezza su questa dolorosa e inaspettata vicenda che mi ha profondamente ferito.Una premessa è d’obbligo: Pino Tozzi avrà pur tanti difetti ma, senza tema di smentita alcuna, posso tranquillamente affermare di aver sempre, nella mia lunga storia di uomo politico, di lavoratore, imprenditore e padre di famiglia agito – nell’orgoglio delle proprie idee, forte di una sana formazione al rispetto dei valori della lealtà, della parola e della “cosa pubblica”- con onestà, dirittura morale e totale trasparenza. Con tutta la buona volontà mi è difficile, anzi impossibile.. non replicare al trattamento riservatomi che giudico vergognoso, ignobile e inaccettabile… andrò fino in fondo, la verità dei fatti deve essere acclarata così come le menzogne e le maldicenze di chi si è reso autore.

Pino Tozzi: “Il sindaco mi ripaga con le monete di Giuda”

Colui che io ho scelto, guidato, stimato e raccomandato ai miei amici e conoscenti, nonchè fatto eleggere a Sindaco di Arcore, ora mi sta ripagando con le monete di Giuda: parla di un mio disallineamento nell’azione politica, di scarse capacità operative, di accuse di non aver fatto questo e quello… del venir meno della fiducia e, inoltre, si accenna e si vocifera di fatti gravissimi che ricondurrebbero alla mia persona azioni illecite di “interessi privati in atti pubblici”. Tutto questo mi obbliga a una puntuale ricostruzione dei fatti: per le dichiarazioni e le situazioni che vado a rappresentare mi assumo la piena responsabilità avendo la consapevolezza di poter dimostrare con documenti e testimonianze la veridicità di quanto asserito.

Pino Tozzi: “Subito al lavoro per la rotonda dell’Md e la strada per Camparada”

Il “tagliando” che il Sindaco ha giudicato necessario – stante le sue dichiarazioni ai giornali – ha riguardato, in particolare e immagino non solo le mie presunte inefficienze relativamente ai ritardi accumulati per la soluzione del nodo viabilistico della rotonda dell’MD in via Monte Rosa nonché per i mancati interventi sulla strada di collegamento con Camparada e la gestione dei rifiuti…e infine la perdita di fiducia. Quanto alle problematiche per la strada di Camparada e la rotonda di Via Monte Rosa la mia risposta alla domanda di intervento del Sindaco è stata immediata: con mia mail inviata in data 3 maggio comunicavo il preventivo per una possibile soluzione con tramite dell’installazione di Autovelox 106: misuratore di velocità laser Evolis Vision basato sull’avvertimento agli automobilisti della velocità alfine di farli rallentare; Il tema della sicurezza stradale suscita la sensibilità di tutti gli utenti e la solidarietà alle vittime, anche se dal mio punto di vista penso sia più realistico progettare interventi che non siano figli dell’emotività suscitata dal singolo incidente ma che godano di una prospettiva d’insieme ed è per questo che mi ero dato l’obiettivo entro la fine del mio mandato dell’elaborazione di un Piano Generale del Traffico. Comunque sia la mia mail non ha mai avuto riscontro.

Pino Tozzi: “Ho raccolto preventivi per le scuole sicure e telecamere”

Per quanto attiene al tema della fornitura di Apparati di Videosorveglianza e Progetto Scuole sicure, alfine di evitare e tacitare illazioni sul mio operato, mi corre l’obbligo di alcune precisazioni:

Fornitura di apparati di videosorveglianza: il Funzionario responsabile della Polizia Locale ha sempre agito in piena autonomia e nel rispetto della normativa che prevede l’affidamento diretto anche in assenza di più offerte sotto una determinata soglia. In questo caso segui un’indagine informale di mercato con preventivi della Peisystem, Sintec Informatica, oltre a contatti con Siel Rfl di Monticello Brianza.

Progetto Scuole Sicure: essendo il Comune di Arcore individuato tra i soggetti beneficiari di risorse finanziarie per la realizzazione di attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di Istituti scolastici – sulla scorta della circolare del Ministero dell’Interno del 28.7.2022 che le richiedeva entro 30 gg – presentava domanda di finanziamento nei termini. Nella circostanza la circolare prevedeva con la richiesta di finanziamento, la presentazione di un progetto che la ditta aggiudicataria doveva realizzare in termini ristrettissimi per l’implementazione di 3 telecamere presso la scuola media A. Stoppani e la scuola elementare Giovanni XXIII di via Monginevro. Fu la necessità di non perdere i finanziamenti previsti ad imporre l’affidamento diretto. La Prefettura di Monza e della Brianza comunicava al Ministero dell’Interno l’approvazione del progetto presentato dal Comune di Arcore per lo stanziamento dei fondi previsti.

Pino Tozzi: “Il mio impegno è stato costante per la gestione dei rifiuti e ho sempre lavorato in squadra”

Riguardo al tema dei rifiuti lascio giudicare ai cittadini: la ritengo un’osservazione offensiva in quanto tenta di disconoscere la mia costante presenza di ascolto dei cittadini volta, tra l’altro, alla soluzione di problematiche “annose” sui depositi irregolari di rifiuti in diverse aree delle città: i molteplici interventi effettuati sui territori oggetto del degrado hanno di molto migliorato la situazione con l’identificazione di buona parte degli autori dei depositi irregolari ai quali, peraltro, sono state comminate le giuste sanzioni.. (l’impiego delle videotelecamere unitamente all’impegno degli operatori della Polizia Locale hanno reso possibili gli accertamenti di violazione in tema di rifiuti: n 64 nel 2022 e n 26 nell’anno 2023….).. declassare quanto ho fatto con “inutili selfie” come dichiarato dal Sindaco è davvero riduttivo oltre che evidenziare da parte del Primo Cittadino uno scarso senso sul lavoro della sua squadra.. In quanto alla fiducia…che da sempre rappresenta l’asse portante e ineludibile per un buon lavoro di tutti i team…se il Sindaco dice che nei miei confronti è venuta a mancare.. io davvero, non ne conosco un motivo plausibile: ho sempre, come è mia abitudine, riferito al Sindaco nei minimi dettagli le mie azioni e le conseguenti determinazioni prese, l’ho fatto in forma franca e diretta… abbiamo, a volte, avuto divergenze ma queste rappresentano il sale della democrazia oltre che una ricchezza per la nostra città. Non mi voglio dilungare oltre, sono disponibile in qualsiasi sede a dettagliare punto su punto quanto ho fatto, sono certo che il mio mandato, a dispetto dell’età e di qualche problema di salute, sia stato svolto con il massimo impegno e il buon senso di chi ha sempre avuto a cuore il bene dei cittadini. Chiedo la pubblicazione integrale di queste mie riflessioni in risposta ai diversi articoli che hanno leso la mia onorabilità e soprattutto la mia onestà che per me ha rappresentato la ragione di vita e su questo non accetterò mai che venga messa minimamente in discussione.