Passaporto: nuovo open day alla questura di Monza e Brianza

Disperati per il passaporto? La questura di Monza e della Brianza si rimbocca le maniche e offre un nuovo open day per ottenere il documento. L’iniziativa è in programma sabato 13 dicembre a partire dalle 8 e fino alle 13, quando gli sportelli di via Grigna saranno aperti esclusivamente agli utenti che si saranno prenotati per il giorno di apertura straordinaria, sottolinea la questura stessa. La prenotazione dell’appuntamento potrà avvenire dalle 20 di martedì 9 dicembre collegandosi al link https://passaportonline.poliziadistato.it/.

Passaporto a Monza e Brianza: i documenti necessari

“Ciascun utente, minori inclusi, dovrà presentarsi munito di appuntamento stampato, fotocopia del documento della carta d’identità, 2 foto, contributo amministrativo di 73,50 euro, versamento di 42,70 euro, passaporto di cui si è già in possesso“, eventualmente. In più, ribadisce la questura, se la richiesta è per un minore occorre anche il modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale, fotocopia del documento del genitore presente e del minore.

Si ricorda – scrive via Grigna – che è sempre possibile effettuare le prenotazioni tramite agenda ordinaria (dalle 20) e agenda prioritaria (dalle 8).