Passaporti, il 15 novembre open day in Questura (prenotazioni da martedì 11)

Nuovo “open day” passaporti in Questura, a Monza: sarà sabato 15 novembre dalle 8 alle 13, negli uffici di via Montevecchia, a Monza, per cittadini che si saranno prenotati dalle 20 di martedì 11 novembre collegandosi al link https://passaportonline.poliziadistato.it/

Open day passaporti a Monza: cosa occorre portare in Questura

Inclusi i minori, i cittadini prenotati si dovranno presentare allo sportello della Questura con la stampa dell’appuntamento, una fotocopia del documento di identità, due foto, il contributo amministrativo di 73,50 euro, il versamento di 42,50 euro sul conto corrente postale 67422808 intestato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Del Tesoro, e il passaporto di cui si è già in possesso. Per i minori servono anche un modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale, fotocopia del documento del genitore presente e del minore.

Dalla Questura ricordano che è sempre possibile effettuare le prenotazioni tramite agenda ordinaria (dalle ore 20.00) e agenda prioritaria (dalle ore 08.00).