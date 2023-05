Parata “We Ride As One”, Ducati Monza dona 900 euro alla Caritas per “Spazio Colore”

Divertimento e solidarietà, sabato 6 maggio, in occasione, della seconda edizione brianzola dell’evento “We Ride As One”, un’iniziativa globale di Ducati che si svolge contemporaneamente in tutto il mondo chiamando a raccolta i Ducatisti presso il concessionario più vicino per condividere la propria passione per il marchio di Borgo Panigale.

L’evento ha visto coinvolti lo Store Ducati Monza e il Motoclub Ducati Monza. Il menù ha previsto un tour mototuristico dei colli briantei, parata nel capoluogo con passaggio presso i siti più iconici della città – come la Villa Reale di Monza e la centralissima Piazza Trento e Trieste – e festa conclusiva allo Store di viale Sicilia 102, dove tra buona cucina e musica, si è tenuto anche un momento celebrativo dell’International Female Ride Day, giornata dedicata alla donna motociclista che ricorre, annualmente, ogni primo sabato di maggio.

“We Ride As One”, la giornata dedicata alla donna motociclista e il sostegno alla Caritas

E non è mancata la solidarietà: sono stati infatti raccolti 900 euro destinati alla Caritas Monza per il progetto “Spazio Colore” che ha l’obiettivo di stimolare l’indipendenza delle donne straniere e l’integrazione agli usi e costumi del contesto sociale in cui vivono. Presenti l’assessore comunale alle Pari Opportunità Andreina Fumagalli e il Presidente di Caritas Monza Emanuele Patrini.

“Un evento – si legge in una nota – a testimonianza dell’ormai ultradecennale collaborazione tra lo staff dello Store – capitanato dal patron Umberto Villa – ed il Consiglio Direttivo del Motoclub – con a capo il Presidente, Cav. Yvan Sebastian Rossetti – ha così consentito ai Ducatisti brianzoli – tra cui l’Assessore al Commercio, Dott. Carlo Abbà – di condividere con orgoglio la passione per un brand premium che idea, progetta e produce moto sportive dall’esclusivo design italiano, con caratteristiche e prestazioni superiori dimostrate su tutti i circuiti del mondo, rappresentando una autentica italianità d’eccellenza“.