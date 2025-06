Paderno, ladri in azione: strappano l’antifurto satellitare e fuggono con un’Alfa Romeo Giulietta

Avevano in programma un pomeriggio di shopping e relax per le bancarelle del Lago Market. Ma la domenica si è trasformata in un incubo a causa del furto della loro auto. La disavventura è capitata nel pomeriggio dell’8 giugno al Parco Lago Nord, a Paderno Dugnano. Mamma e figlia avrebbero voluto partecipare a uno degli eventi in programma nella splendida area verde attorno al lago artificiale ricavato in un’ex cava. Ma qualcuno è riuscito a rubare la loro Alfa Romeo Giulietta di colore nero del 2019, lasciata parcheggiata chiusa sul piazzale del vicino centro ciommerciale Carrefour Brianza. Già dopo una manciata di minuti le due donne si sono accorte del furto e hanno chiamato i carabinieri, la cui caserma si trova a poche decine di metri di distanza.

Paderno, ladri in azione: le proprietarie hanno denunciato il furto in caserma

In base ai segnali dell’antifurto satellitare, l’auto avrebbe dovuto essere ancora nel parcheggio. Amara invece la sorpresa delle proprietarie e dei militari: in pochi secondi i ladri erano riusciti a strappare il dispositivo di allarme, a gettarlo per terra e a fuggire con la vettura, riuscendo a far perdere le loro tracce. Dopo aver a lungo cercato invano la loro auto, tra le centinaia di auto in sosta – una ricerca resa difficile anche dal caldo e dal caos – alle proprietarie non è rimasto altro da fare che denunciare il furto alla Tenenza dei carabinieri di via Toscanini.