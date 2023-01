Ospedale di Desio centro di riferimento per allergie professionali

Il reparto di medicina del lavoro dell’ospedale Papa Pio Pio XI di Desio detiene un primato: è una delle poche strutture del genere in Lombardia che si occupa, fra le altre cose, di allergie professionali. Dispone di ambulatori dedicati alle patologie allergiche, che derivano da esposizione a sostanze allergizzanti in ambiente di lavoro.

Ospedale di Desio centro riferimento per allergie professionali: tra queste asma e dermatiti da contatto

La struttura, diretta da Paolo Mascagni, è un centro di riferimento regionale ed extraregionale.

“Ci occupiamo di diagnostica della malattia allergica – ha spiegato lo specialista – ma anche di comprenderne l’origine, con chiarezza; capire qual è il fattore scatenante, la sostanza in ambiente di lavoro che la provoca”.

Fra le patologie allergiche professionali, quella più conosciuta è l’asma; altrettanto diffuse sono le dermatiti da contatto.

“La nostra attività punta a diagnosi tempestive, precoci, e a somministrare terapie personalizzate e mirate per evitare lo sviluppo di manifestazioni allergiche più gravi” ha aggiunto Mascagni.

Ospedale di Desio centro riferimento per allergie professionali: come funziona

Nella struttura si isola la sostanza allergenica, rendendola disponibile per i test. Di più: “In alcuni casi selezionati – ha continuato il primario, che è anche docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano – eseguiamo il test in una cabina chiusa, in cui il paziente inala la sostanza ritenuta responsabile dei suoi sintomi e ne verifichiamo la risposta. Tutto ciò è possibile perché siamo in un ambiente protetto, dove qualsiasi evenienza è sotto controllo”.

In diverse situazioni diagnostiche, gli ambulatori della medicina del lavoro sono in grado di produrre gli allergeni da utilizzare nei test. La struttura del Pio XI è componente del tavolo tecnico di Aifa (agenzia italiana del farmaco) per la preparazione di test allergologici.

I rimedi? Oltre a ridurre l’esposizione alle sostanze allergiche, laddove è possibile, è incoraggiante, negli ultimi tempi, il trattamento con farmaci biologici.

Ospedale di Desio centro riferimento per allergie professionali: i nuovi studi

Dall’ottobre scorso la medicina del lavoro di Desio ha acquisito nella propria “squadra” una nuova specialista immunologa e allergologa, di grande esperienza e professionalità: Sara Capriata.

“Il suo arrivo – ha raccontato Mascagni – sta accrescendo le nostre attività diagnostiche e terapeutiche di primo, secondo e terzo livello, in area respiratoria e cutanea. La dottoressa, oltre a continuare la tradizione in corso, garantisce un forte supporto alla gestione delle allergie a farmaci dei pazienti con orticaria cronica e delle terapie delle malattie immunomediate con farmaci biologici innovativi. Contribuisce, inoltre, allo studio di alcune patologie particolari del tratto gastroenterico, in sinergia con gli specialisti delle altre discipline ospedaliere”.